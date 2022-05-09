Лечился ядовитой жабой от похмелья: умер бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин

Один из экс-управляющих российского нефтяного гиганта отправился лечиться к шаману. Ему сделали надрез на коже и капнули яд жабы. "Специалист" уверял, что после рвоты миллиардеру станет лучше, но получилось наоборот.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта "Лукойл", миллиардер Александр Субботин умер в Мытищах после проведения антипохмельного сеанса с шаманами. Об этом пишет в Telegram издание Mash.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Шаман Магуа и его жена, по информации журналистов, принимали клиентов в частном доме и предлагали лечение ядовитой жабой. Пострадавшему надрезали кожу и капали яд жабы. После рвоты ему должно было стать лучше.

Магуа, по сведениям издания, практиковал вызов духов, жертвоприношение зверей и купал клиентов в петушиной крови.

Издание отмечает, что Субботин знал давно семейство Магуа и часто пользовался их услугами. При лечении похмелья ему неожиданно стало плохо — заболело сердце. Шаман не вызвал скорую, дал пострадавшему корвалол и уложил спать в подвал.

[ + – ] Субботин часто пользовался услугами шаманов

"Среди оккультной мишуры русский миллиардер скончался. Приехавшей полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили. Поплохело ли Александру от ядовитых жаб или от чего-то другого — непонятно, но скоро в этом разберется следствие", – говорится в сообщении.

Источники российского канала Ren.tv утверждают, что Субботин несколько дней пил не прекращая. Его жена уехала на родину и просила друзей присмотреть за мужем. При похмельном синдроме ему стало плохо с сердцем, это стало причиной смерти.

Тело Субботина нашла в комнате на цокольном этаже подруга его жены – он лежал на кровати и рядом был флакон с Корвалолом. Официально о смерти Субботина еще никто не сообщал.

Кто такой Александр Субботин

Александр Субботин занимал должность члена правления ООО "Торговый дом Лукойл". Это родной брат бывшего вице-президента "Лукойла" Валерия Субботина.

После работы в "Лукойле" Александр Субботин стал владельцем "Новой транспортной компании" (НТК). Офис НТК был в городе Высоцк на берегу Финского залива. Субботин-младший являлся очень состоятельным человеком, владельцем миллиардного состояния.

Отметим, что совет директоров крупнейшей в России нефтяной компании Лукойл в марте этого года выступал за прекращение боевых действий в Украине.

Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов после начала полномасштабного вторжения начал терять миллиарды долларов из-за санкций Запада. Он был вынужден спрятать в Черногории свою яхту.