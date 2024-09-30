Решение войны — в ноябре: как Запад и Глобальный Юг идут к договору по украинскому вопросу

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На G20 состоится "стрелка" демократического и диктаторского лагерей: там, похоже, будет решаться судьба путинской войны против Украины.

Наши западные партнеры из всех сценариев противостояния с российским империализмом выбирают переговоры с ним. И все потому, что Байден видит больше рисков в Трампе, чем в Путине.

Если бы Вашингтон наконец-то развязал Киеву руки для полноценного использования дальнобойных ракет по рашистской территории, это был бы понятный сигнал Кремлю: мы с вами, чертями, будем договариваться только тогда, когда загоним за Можай. Но на самом деле месседж прозвучал противоположный.

Формально, США прикрываются отчетом разведки, которая в очередной раз рассказала о красных линиях Кремля и риске эскалации. По мнению разведслужб, РФ, вероятно, ответит "более жесткими действиями против США и их союзников, возможно, с использованием смертоносных атак, если будет разрешено использовать американские, британские и французские ракеты для ударов вглубь территории РФ", — New York Times.

Это правда лишь отчасти: НАТО безнаказанно намотало на свои стволы уже немало путинских линий; поэтому сегодняшняя "забота" о ракетной нетронутости РФ прежде всего вызвана американскими выборами. Команда Байдена опасается, что малейшая попытка Путина огрызнуться на "дальнобой" будет использована Трампом для дискредитации Камалы Харрис как конкурента на выборах. И еще: партнеры больше не хотят вливать столько средств на алтарь победы демократии, сколько нужно для вооруженного превосходства Украины над Московией.

Глобально позиция партнеров по будущей путинской войне еще не согласована, и, судя по всему, будет формироваться 10–12 октября в Берлине, где встретятся лидеры США, ФРГ, Франции и Великобритании. "Воинствующие пацифисты" Байден с Шольцем будут пытаться дожать Макрона и Кира Стармера.

Кир Стармер — один из представителей воинственной части Запада Фото: Офис президента

Байден сейчас находится в точке осторожности Шольца. Позиция их обоих считывается: у Байдена выборы, у Шольца — экономическая стагнация, и он уже намекает, что снова пришло время переговоров между Путиным и Зеленским.

Великобритания и Франция еще будут пытаться давить на Шольца с Байденом для избрания другой позиции союзников в войне: заставить Путина к переговорам исключительно с позиции силы, потому что показная слабость Запада приведет к усилению России. Поэтому большинство европейских стран выступают за дальнейшую помощь Украине и разрешение на "дальнобой": для Европы это — глобальный конфликт, который угрожает миру.

Это может показаться совпадением, но Байден с Шольцом нажали на тормоза украинской помощи именно в момент, когда начали "газовать" страны Глобального Юга, продвигая китайско-бразильский [на самом деле — российский] "мирный план". И происходит это накануне саммита G20 18–19 ноября в Бразилии, где будут встречаться бенефициары войны и мира.

Китай с его политическими сателлитами создали международную группу "по завершению войны", которая "будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса". Пекин подтянул в клуб любителей Путина Египет, Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику, Кению, Замбию, Казахстан и даже Венгрию.

На последней встрече в Нью-Йорке Шольца, Байдена, Макрона и Стармера уже прозвучала фраза "следует говорить с Путиным", а тут так вовремя китайцы с бразильцами нарисовали "мирную инициативу", которая даст Московии несколько лет передышки и время на перевооружение.

Мы живем в динамичном мире, и настроения "бенефициаров мира" могут корректироваться, Байден способен даже пообещать Украине "дальнобой" для моделирования какой-то реальности… но ключевая стратегия уже выглядит сформированной: НАТО ищет стол переговоров, за который готов сесть бункерный. И, похоже, это будет китайский стол.

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