Дедлайны мира в Украине: зачем Трамп пересматривает подходы к решению украинского вопроса

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Маск с Трампом хакнули Facebook: в зоне поражения — вся Европа

Медиа называют новые "дедлайны" мира в Украине, но пророчествам вряд ли стоит верить: украинский вопрос Вашингтон будет решать в комплекте с китайско-европейским.

На протяжении многих лет величие США держалось на высокоточном оружии и могуществе доллара. Теперь ставка — на медийные манипуляции.

Совсем свежая история: Fb капитулировал перед империей Трампа. Владелец Meta Марк Цукерберг закрывает программу проверки фактов, разглядев в ней цензуру. Отныне Fb настроен копировать алгоритмы из Х (Twitter), введенные сторонником Трампа Илоном Маском: тот использует Х для продвижения выгодных месседжей и информационных кампаний, часто осознавая их фейковость.

Цукерберг сознательно перекрашивает контент Facebook и Instagram под новую эру, — для Марка наступил тяжелый период раскаяния: еще совсем недавно он идеологически тянулся к демократам и демократии и забанил в Fb страницу самого Трампа. Но демократы продули выборы, и Цукерберг вынужден "переобуваться", сблизившись с республиканцами. Условия капитуляции понятны: теперь в ФБ будут толерироваться сексизм, нападки на иммигрантов и прочий трампизм. Это так, будто ты верил в божью силу, а потом наступило просветление: мол, заповеди господни ограничивают человеческую свободу, а церковь вообще сожгла на огне инквизиции немало визионеров.

Чтобы подтвердить искренность раскаяния, Цукерберг выдал миллионный чек на празднование второй инаугурации Трампа.

Манипулятивные технологии становятся новым "ядерным" оружием Белого Дома. Они помогли лидеру республиканцев одержать победу на президентских выборах США, теперь уже и Европа превращается в полигон интернет-диверсий. Цель — создание сети правых популистов на Старом континенте и... смена правящих режимов.

Цукерберг испугался за свое будущее — и капитулировал перед Трампом Фото: Flickr

Маск использует платформу для наезда на некомфортных ему лидеров Старого Света и поддержки ультраправых политиков европейского лагеря. Миллиардер назвал премьера Великобритании Кира Стармера "воплощением зла", щедро облил желчью канцлера Олафа Шольца и президента Эмануэля Макрона, комплиментарно отзываясь о пророссийском "интернационале" Европы, в частности, ультраправой постсовковой "Альтернативе для Германии", французском "Национальном объединении" Ле Пен и т.д.

Владелец Х занялся переформатированием мозгов европейских избирателей не просто так: задача — усилить волну евроскептицизма в ЕС, которая уже несколько лет подряд набирает популярность: Словакия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Румыния, а также — Польша, Германия ну и, конечно, Франция богаты праворадикальными настроениями.

Маск "модерирует" сеть европейских ультрарадикалов не только из-за их политической тождественности со взглядами Трампа. Евроскептицизм должен снизить вес Европы на мировой карте, а также разорвать экономическую связь Брюсселя с Китаем. Страны Евросообщества формата Шольца-Макрона видят в КНР второго по статусу экономического партнера — после США. А когда США объявят ЕС тарифную войну, то Китай займет первое место. Трампу, который де-факто уже готовится к экономическому противостоянию с Си, этого не нужно. Поэтому шольцев-макронов "надо" менять на более контролируемых ультранационалистов.

Ультраправые обычно имеют российский шлейф и аналогичную политическую ориентацию. Но в глазах Трампа с Маском это добавляет им шарма: возвращение Европы в сферу влияния Кремля может стать грязной взяткой московитам — в обмен на то, что они не будут сильно вписываться за Китай в ходе экономических разборок с США.

Судьба Украины будет рассматриваться Трампом в общем контексте Европы. Сейчас можно сказать, что будущий президент, как пишут медиа, "одержим силой и желанием выглядеть сильным", поэтому и постоянно пересматривает подходы к решению украинского вопроса и дедлайны мира. И это хорошая новость для Украины. Плохая заключается в том, что мы можем стать свидетелями нового пакта "Молотова-Рибентропа", когда для противостояния большому злу Uncle Sam попытается задобрить зло чуточку меньше... точнее слабее.

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