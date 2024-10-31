Тбилиси вернут территории, но заберут всю страну: как Россия завоевала Грузию
Грузинский кейс стоит знать каждому украинскому избирателю, чтобы ориентироваться, насколько опасна политическая русофилия, предупреждает журналист Орест Сохар. То, что начиналось как российское вторжение, завершается мирным захватом всей кавказской страны.
80% населения Грузии — за вступление в ЕС; однако 54,2% — за пророссийскую "мечту". Объясню, почему.
На грузинском кейсе Кремль демонстрирует силу технологической инженерии. Еще 16 лет назад, в 2008-м РФ отстаивала свое танками, которые дошли чуть ли не до Тбилиси. Но после политического банкротства Саакашвили Московия сменила агрессивный инструментарий на "мирный", пропагандистский.
Аналитика последних парламентских выборов в Грузии — это, по сути, демонстрация возможностей российских технологий: сначала в 2012-м в этой стране сменили правящую партию, на выборах победила прокремлевская сила во главе с богатейшим бизнесменом страны Бидзиной Иванишвили, который до того тусил в рашке. В 2024-м грузинам изменили сознание.
Иванишвили умело спекулирует на консервативных настроениях общества, напаривая "информационный пакет", обкатанный Путиным на России: начиная от тотальной защиты от "популяризации ЛГБТ", завершая борьбой с "врагами народа" в лице т.н. иноагентов.
Не обошлось без прямого влияния Кремля. Международные расследователи хакнули переписку между сотрудниками СВР РФ, из которой и стало известно, что российские разведслужбы не верили в "органическую победу" "Грузинской мечты" и предложили подготовить "радикальные меры", чтобы избежать "новой Армении". Похоже, что речь шла о фальсификации выборов с последующим — при необходимости — жестоким подавлением протестов по белорусскому сценарию 2020 года.
В ходе выборов ГМ вела отдельную кампанию по запугиванию "возможной войной". Страна уже пережила войну с РФ, потеряла часть территорий и поэтому страшилки оказались очень эффективными. "Если не мы, то будет война", — вот один из лозунгов ГМ, которая откровенно призывает брататься с оккупантом. Иванишвили даже в день голосования убеждал избирателей, что внешние силы (те агенты) хотят "привлечь Грузию к войне".
К 2024-му пророссийская ГМ уже трижды получала первенство на парламентских выборах, но до последнего размахивала перед носом избирателя перспективой будущего вступления в ЕС. Но в 2024-м именно "Грузинская мечта" спровоцировала глубочайший кризис в отношениях Грузии и Запада за последние 20 лет, приняв закон об иноагентах. Теперь евроинтеграция страны приостановлена, а США — стратегический партнер Тбилиси — начали пересмотр двусторонних отношений.
По слухам, Кремль готовит для Тбилиси успокаивающие вкусности: речь идет о возвращении в состав Грузии двух бывших регионов — Южной Осетии и Абхазии, которые сейчас находятся под фактическим российским военным контролем. Иванишвили объявит о "восстановлении территориальной целостности Грузии". Это такой себе неравноценный курс обмена: две области в обмен на полный контроль над всей страной с ее логистическими цепочками, важнейший из них — сухопутный коридор — через Грузию и Армению — в Иран.
Оппозиция имела шанс обыграть ГМ, выступив единым фронтом, но политики не смогли договориться из-за собственных политических амбиций. На выборы пошли четыре разные оппозиционные силы, и не смогли выиграть у "мечты", теперь будут пытаться не проиграть.
ГМ набрала 89 голосов из 150-ти, а для начала работы парламента должно быть не менее 100 депутатов. Оппозиционные партии пытаются объединиться, отказавшись от работы в представительном органе, таким образом заблокировав парламент. Но проявят ли политики единство накануне "политического расстрела", — покажет время. Это с одной стороны.
С другой, ГМ, которая при поддержке СВР РФ уже давно готовилась к белорусскому сценарию, вряд ли остановится перед "конституционными формальностями" и просто захватит власть. Тем более, что население настолько запугано украинским кейсом войны, что, кажется, подзабыло о своей национальной гордости, революции роз и лихих временах демократизации страны.
Грузинский кейс стоит знать каждому украинскому избирателю, чтобы ориентироваться, насколько опасна политическая русофилия. Прошлого уже не исправить, но опасное будущее — можно предотвратить.
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