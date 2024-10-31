Тбилиси вернут территории, но заберут всю страну: как Россия завоевала Грузию

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80% населения Грузии — за вступление в ЕС; однако 54,2% — за пророссийскую "мечту". Объясню, почему.

На грузинском кейсе Кремль демонстрирует силу технологической инженерии. Еще 16 лет назад, в 2008-м РФ отстаивала свое танками, которые дошли чуть ли не до Тбилиси. Но после политического банкротства Саакашвили Московия сменила агрессивный инструментарий на "мирный", пропагандистский.

Аналитика последних парламентских выборов в Грузии — это, по сути, демонстрация возможностей российских технологий: сначала в 2012-м в этой стране сменили правящую партию, на выборах победила прокремлевская сила во главе с богатейшим бизнесменом страны Бидзиной Иванишвили, который до того тусил в рашке. В 2024-м грузинам изменили сознание.

Иванишвили умело спекулирует на консервативных настроениях общества, напаривая "информационный пакет", обкатанный Путиным на России: начиная от тотальной защиты от "популяризации ЛГБТ", завершая борьбой с "врагами народа" в лице т.н. иноагентов.

Не обошлось без прямого влияния Кремля. Международные расследователи хакнули переписку между сотрудниками СВР РФ, из которой и стало известно, что российские разведслужбы не верили в "органическую победу" "Грузинской мечты" и предложили подготовить "радикальные меры", чтобы избежать "новой Армении". Похоже, что речь шла о фальсификации выборов с последующим — при необходимости — жестоким подавлением протестов по белорусскому сценарию 2020 года.

В ходе выборов ГМ вела отдельную кампанию по запугиванию "возможной войной". Страна уже пережила войну с РФ, потеряла часть территорий и поэтому страшилки оказались очень эффективными. "Если не мы, то будет война", — вот один из лозунгов ГМ, которая откровенно призывает брататься с оккупантом. Иванишвили даже в день голосования убеждал избирателей, что внешние силы (те агенты) хотят "привлечь Грузию к войне".

Бидзина Иванишвили — "крестный отец" "Грузинской мечты" Фото: verelq.am

К 2024-му пророссийская ГМ уже трижды получала первенство на парламентских выборах, но до последнего размахивала перед носом избирателя перспективой будущего вступления в ЕС. Но в 2024-м именно "Грузинская мечта" спровоцировала глубочайший кризис в отношениях Грузии и Запада за последние 20 лет, приняв закон об иноагентах. Теперь евроинтеграция страны приостановлена, а США — стратегический партнер Тбилиси — начали пересмотр двусторонних отношений.

По слухам, Кремль готовит для Тбилиси успокаивающие вкусности: речь идет о возвращении в состав Грузии двух бывших регионов — Южной Осетии и Абхазии, которые сейчас находятся под фактическим российским военным контролем. Иванишвили объявит о "восстановлении территориальной целостности Грузии". Это такой себе неравноценный курс обмена: две области в обмен на полный контроль над всей страной с ее логистическими цепочками, важнейший из них — сухопутный коридор — через Грузию и Армению — в Иран.

Оппозиция имела шанс обыграть ГМ, выступив единым фронтом, но политики не смогли договориться из-за собственных политических амбиций. На выборы пошли четыре разные оппозиционные силы, и не смогли выиграть у "мечты", теперь будут пытаться не проиграть.

ГМ набрала 89 голосов из 150-ти, а для начала работы парламента должно быть не менее 100 депутатов. Оппозиционные партии пытаются объединиться, отказавшись от работы в представительном органе, таким образом заблокировав парламент. Но проявят ли политики единство накануне "политического расстрела", — покажет время. Это с одной стороны.

С другой, ГМ, которая при поддержке СВР РФ уже давно готовилась к белорусскому сценарию, вряд ли остановится перед "конституционными формальностями" и просто захватит власть. Тем более, что население настолько запугано украинским кейсом войны, что, кажется, подзабыло о своей национальной гордости, революции роз и лихих временах демократизации страны.

Грузинский кейс стоит знать каждому украинскому избирателю, чтобы ориентироваться, насколько опасна политическая русофилия. Прошлого уже не исправить, но опасное будущее — можно предотвратить.

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