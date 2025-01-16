Опасный "мир за три дня". Будет ли Трамп настаивать на преждевременных переговорах Украины с Путиным

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Трамп убавляет "мирную" дерзость: тестирует новую тактику общения с Путиным

Еще полгода назад лидер республиканцев пытался поразить бункерного своей агрессивной самоуверенностью, однако сегодня взял на вооружение пушистый оптимизм: вместо "я ему скажу [прекратить войну]...", "если он не послушает, то [дам Украине безлимитно оружия]..." сегодня артикулируется неуверенность, — "все зависит от Путина". Но это не значит, что Америка стала слабее, просто следующий президент определяется с приоритетами.

На днях Трамп пытался в очередной раз ответить на вопрос о стратегии прекращения боевых действий в Украине. Его позиция выглядела довольно пассивной: "Ну... есть только одна стратегия, и она зависит от Путина...". Далее — надежда, что кремлевскому диктатору тоже надоело все месиво войны: "Я не могу представить, что он в восторге от того, как все произошло, для него это также прошло не очень хорошо".

47-й президент США пытается показать, что контролирует ситуацию по "сделке века" — достижению мира в Украине. Мол, собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность, и канал общения с российским диктатором работает по полной, как "Северный поток" до подрыва неизвестными робингудами. Майк Волтц, конгрессмен и будущий советник по нацбезопасности, уточнил, что встреча президентов ожидается в ближайшие дни или недели, подготовка идет "полным ходом".

Но... Кремль на такие дипломатические заигрывания Мар-а-Лаго (где расположена резиденция Трампа) крутит носом. Мол, никакой предметной подготовки к встрече не ведется, предпосылок для таких переговоров нет, до 20-го (дня инаугурации) говорить о чем-то преждевременно. В переводе с кремлевского на человеческий это означает одно: спешить московиты будут медленно и собираются выставить Трампу большой чек за его желание в спешке примирить РФ и Украину.

Кремль официально отрицает любые контакты с новой командой США

Тогда как "47-й" наоборот — спешит, потому что пытается перекроить мир (по крайней мере делает такие заявки), стремясь наказать Китай за все его экономические грехи и форматнуть карту политических настроений Европы. А незавершенная война в Украине его связывает по рукам и ногам. Однако "быстрой сделки" не получается.

Тем временем не только Украина, но и Старый Мир удовлетворенно потирает руки. Трамп — судя по всему — не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с РФ, — утверждает Bloomberg в статье "В Европе растет оптимизм, что Трамп не бросит Украину на растерзание".

В статье речь идет как о настроениях команды будущего президента, но и о его личных предохранителях: "47" рискует испытать унижение, аналогичное тому, которое пережил Байден (соответственно — 46-й президент) при хаотичном уходе из Афганистана; во-вторых, если Россия одержит победу в Украине, то это будет мотивировать Китай к более агрессивным действиям.

Складывается впечатление, что, подбираясь к Путину на плюшевых лапах, Трамп тем временем пытается реализовывать альтернативный сценарий. Например, он очень выразительно НЕ РЕАГИРУЕТ на то, что команда Байдена под "дембель" оплетает санкциями теневой танкерный флот РФ, благодаря которому Кремль обходил, точнее — оплывал — все предыдущие попытки помешать экспорту российской нефти. Танкерные санкции считаются едва ли не самыми болезненными за все время полномасштабки.

Это не последняя метаморфоза в политической стратегии Трампа, и не стоит питать иллюзий относительно его взаимоотношений с Путиным. Просто стоит знать, что сейчас он находится именно на негативном уровне отношений с Кремлем, а дальше рассветет уже после 20-го января, дня инаугурации.

Не стоит забывать, что все мы хотели бы завершения войны, но "мир за три дня" может оказаться опасным.

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