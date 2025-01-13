Трамп — не великий и не ужасный: почему никакого мирового переворота с новым президентом США не произойдет

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О РОЛИ ЛИЧНОСТИ

Раньше много думали и высказывались о роли и значении личности в истории. Приводили примеры различных выдающихся завоевателей вроде Наполеона-Гитлера, или революционных вождей типа Ленина-Сталина.

Кстати, советским пропагандистам всегда было сложно объяснять, что в случае западных деятелей действует историческая необходимость, а вот коммунистические лидеры всего достигали самостоятельно, благодаря собственным выдающимся качествам.

Сейчас мне все чаще кажется, что надо рассматривать не столько влияние личности политических лидеров, потому что их масштаб как-то не убеждает, сколько медийный образ персонажа, который создается искусственно.

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Дональд-завоеватель: создаст ли Трамп империю, приобретя Гренландию, и как это повлияет на Украину

Президент Дональд Трамп идеально иллюстрирует этот тезис. Сейчас из него лепят какого-то сверхмощного геостратега, который способен перекроить мир согласно личным желаниям. А об исторических, экономических, социальных закономерностях уже и не вспоминают.

Да, предыдущий мировой порядок сейчас рушится на глазах. Но мир все равно остается слишком инертным, без глобальной катастрофы типа мировой войны (не дай Бог!), его вверх ногами не перевернуть. Даже главе самого мощного государства.

Поэтому не надо вестись на великого и ужасного Дональда Трампа, который все и всех порешает — он тоже движется по рельсам. Только у него очень много стрелок, то есть возможности куда-то повернуть.

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