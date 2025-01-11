Зеленский против Трампа: главные разногласия президентов по завершению войны в Украине

Война в Украине стала испытанием для международной дипломатии, и ее завершение является одним из главных приоритетов как для Киева, так и для Вашингтона. Однако планы новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий вызывают немало вопросов. Фокус рассказывает о главных разногласиях в подходах по завершению войны между должностными лицами Украины и Белого дома.

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Вечером, 7 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп, выступая с речью, заявил о своих надеждах завершить войну в Украине за полгода. Позже, стало известно якобы о подготовке встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Но конкретной даты проведения переговоров пока не указано.

По словам опрошенных Фокусом политологов, на данный момент ни Дональд Трамп, ни Владимир Зеленский не имеют четко сформулированных мирных планов. В США озвучиваются лишь идеи и предложения, но их нельзя назвать официальной стратегией. С украинской стороны тоже нет документа, который бы определял конкретные шаги по завершению войны. Обе стороны вынуждены реагировать на ситуацию в реальном времени, приспосабливаясь к обстоятельствам и сохраняя определенные "красные линии".

Ключевая идея Трампа — заморозка конфликта путем прекращения огня по линии фронта. Эту идею критикуют в Киеве, хотя и признают, что через некоторое время такая договоренность может стать необходимой. Фокус выяснил принципиальные разногласия Вашингтона и Киева в подходах к завершению российско-украинской войны.

Заморозка войне: чего хочет Трамп и на что пойдет Зеленский

Сейчас главная идея Трампа — в быстром завершении войны, как он обещал своим избирателям, речь идет о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения. Но в Киеве такой сценарий критикуют, хотя и не исключают, что все же до этого может дойти.

По словам политолога Владимира Фесенко, у Украины нет ресурса для полного освобождения всех оккупированных территорий в ближайшее время. И, к сожалению, вряд ли этот ресурс появится в среднесрочной перспективе (5-7 лет), поэтому придется выходить из ситуации, адаптируясь под определенные условия.

В то же время главная проблема по этому вопросу, отмечают эксперты, вовсе не в разногласиях США и Украины, а в позиции России.

"Россия сейчас не хочет заморозки. Она, в принципе, раньше не хотела заморозки. Она стремится к прекращению войны на основе односторонних уступок Украины, и пока они наступают, никакого мира не будет. Чтобы договориться хотя бы о прекращении огня, их сначала надо остановить. Это надо понимать. Это первый пункт, где есть относительное расхождение, но не принципиальное. И, скорее всего, мы согласимся на прекращение огня по определенной линии фронта, если она будет стабилизирована", — говорит Фокусу Фесенко.

По словам Максима Яковлева, заведующего кафедрой международных отношений и директора Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии, есть еще одна ключевая разница в подходах США и Украины к завершению войны. Она заключается в отношении в целом к России.

"Для Украины Россия — это агрессор, который должен быть наказан, компенсировать нанесенный ущерб и претерпеть внутренние изменения. Зато Трамп, согласно его заявлениям, рассматривает возможность давления на жертву (то есть Украину), чтобы заставить ее идти на уступки агрессору. Это противоречит позиции Украины, которая страдает от российской агрессии", — говорит Фокусу Яковлев.

Для Украины Россия является главной угрозой безопасности как самой стране, так и безопасности всей Европы. В то же время Дональд Трамп больше ориентируется на Китай, как основного геополитического соперника. По мнению эксперта, новоизбранный президент США демонстрирует готовность сосредоточиться на других регионах, например, Панаме или Гренландии, отвлекая внимание от угроз, которые Россия представляет для Европы.

Принципиальные разногласия США и Украины: НАТО и гарантии безопасности

Самое большое расхождение между командами Трампа и Зеленского касается НАТО и потенциальной возможности для Украины стать членом Альянса.

"Трамп, вероятно, будет продвигать идею отказа Украины от членства в НАТО. Это недопустимо для нас, ведь закреплено в Конституции", — отмечает Фесенко.

Политолог предполагает, что администрация Трампа может предложить Украине неформальные гарантии безопасности или даже соглашения с европейскими странами. Но вопрос НАТО остается камнем преткновения.

Эксперт считает, что Россия, скорее всего, будет требовать, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, причем, чтобы это было закреплено юридически. Но даже такая договоренность не гарантирует полного мира, говорит политолог.

Другим важным вопросом для Украины являются гарантии безопасности. Здесь эксперт отмечает, что конкретных предложений со стороны США пока нет.

"Реальные гарантии безопасности — это сильная армия и оружие. Даже лучшие соглашения или меморандумы не могут полностью защитить страну, как это показывает история", — продолжает политолог.

Дональд Трамп до сих пор ничего не говорил о гарантиях безопасности. Номинант будущего президента США на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог отмечал, что Украине надо предоставить гарантии безопасности, но непонятно, какие именно.

"Идеи есть, но идеи такие, что не очень устраивают. Вот, кстати, идея миротворцев, европейцев-миротворцев — это американская идея. Потому что в команде Трампа еще с прошлого года говорят о том, что за функции безопасности должны отвечать европейцы. Другое дело, что эта идея вряд ли у нас сработает, потому что о миротворцах надо договариваться во время переговоров. И с высокой вероятностью Россия на это не согласится — чтобы в роли миротворцев выступали страны-члены НАТО", — считает Фесенко.

По словам политолога, Украина должна иметь для себя четко определенные альтернативные планы — как план Б, так и план С. Если членство в НАТО остается недостижимым, то что дальше?

Эксперты рассматривают различные варианты, и наиболее вероятным и приемлемым для Киева выглядит заключение двусторонних гарантий безопасности с Соединенными Штатами. Речь идет не об обычном соглашении, которое просто подписали, а о мощном и действенном договоре.

"К сожалению, нынешние соглашения, например, с Великобританией или другими европейскими странами, имеют скорее декларативный характер и не обеспечивают надежной защиты. При администрации Трампа такие договоренности могут вообще потерять свою эффективность. Вместо этого необходимо стремиться к договору, который бы закрепил конкретные обязательства США по безопасности Украины. Это должно быть что-то вроде тех договоренностей, которые Соединенные Штаты имеют с Израилем или Египтом — четкие гарантии и практические механизмы поддержки", — говорит политолог.

Речь идет о поставках оружия, предоставлении политических гарантий и других важных механизмах поддержки. Особенно важно, чтобы в таких соглашениях были четко прописаны механизмы консультаций и действий в случае нападения: когда и как они должны реализовываться. Это не должно быть абстрактно, как в Будапештском меморандуме, а конкретно и детально, как в уже существующих соглашениях по безопасности.

Один из вариантов — продолжение поставок оружия и поддержка оборонной промышленности Украины. Это включает укрепление обороноспособности Украины и обеспечение необходимыми ресурсами.

Еще одним элементом гарантий безопасности может стать стратегическое вооружение для сдерживания, вроде ракет "Томагавк", о которых неоднократно упоминал Владимир Зеленский. Однако большинство военных экспертов довольно скептически оценивают вероятность того, что США согласятся передать Украине такое вооружение.

"Реальная гарантия безопасности для Украины — это сильная армия и современное вооружение. В то же время возникает проблема не с нашей стороны, а со стороны россиян, которые требуют максимального сокращения Вооруженных Сил Украины. Это абсолютно неприемлемо для нас. Поэтому основные разногласия в этом вопросе у нас будут не с американцами, а именно с россиянами", — говорит Владимир Фесенко.

Завершит ли Трамп войну в 100-дневный срок?

Одно из главных расхождений в подходах Трампа и Зеленского о прекращении войны заключается еще и в том, как будет выглядеть Украина после войны. Президент Зеленский неоднократно заявлял, что страна должна вернуться на границы 1991-го года, или по крайней мере к границам 2022-го года, тогда как Трамп вообще не принимает во внимание вопрос границ Украины.

Политолог Максим Яковлев отмечает, что если Россия сейчас остановится, это станет лишь временной паузой. Украина уже имеет горький опыт после 2014 года, когда Россия использовала время для подготовки к новому нападению. И надо четко понимать, что эта пауза будет использована Путиным для перевооружения и нового наступления, направленного на окончательное уничтожение Украины, как государства.

"Мне кажется, что Трамп этого не осознает. Он, возможно, считает, что остановка боевых действий сейчас откроет возможность для дипломатических решений в будущем. Но такой подход только играет на руку Путину, который использует это время для укрепления своих позиций", — отметил в комментарии Фокусу Яковлев.

Примеры, которые иногда приводят, например ожидания воссоединения Восточной Германии с Западной или так называемый "корейский сценарий", абсолютно неуместны, считает эксперт. В Украине нет условий для создания какой-то "альтернативной Украины" на оккупированных территориях. Ведь, говорит он, Россия ведет целенаправленную политику русификации и уничтожения всего украинского на этих землях, и называть это "корейским сценарием" — абсурд.

"На оккупированных территориях речь не идет о создании отдельного государственного образования, как это было в Корее. Здесь мы имеем дело с полной ликвидацией украинской идентичности и принудительной интеграцией этих территорий в Россию", — отметил политолог.

Возможность заключения мирного соглашения в ближайшее время существует, считает Владимир Фесенко. По его словам, есть определенное "окно возможностей". Однако это не означает, что договоренности обязательно будут достигнуты именно в эти сроки. Такие даты обсуждаются не только в Украине, но и за рубежом, в частности в США.

"Одной из ключевых дат называют Пасху, то есть апрель. Об этом упоминали эксперты, и такая дата выглядит логичной по многим причинам. Например, в символические 100 дней — это традиционный стартовый период оценки деятельности нового президента. В США это важный этап, когда начинают подводить первые итоги и оценивать достижения. Для администрации Трампа этот период закончится 1 мая", — говорит политолог.

С другой стороны, важная дата для Путина — 9 мая, 80-летие так называемой "великой победы". Обе стороны имеют мотивацию представить своим избирателям определенный результат. Для Трампа это может быть достижение мира и прекращение войны, а для Путина — заявления о победе: Украина не вступила в НАТО, санкции сняты или, по крайней мере, их начали ослаблять, а также определенные достижения на оккупированных территориях.

"Что касается территориального вопроса, то американцы не имеют четких требований к Украине. Даже если речь идет о прекращении огня на линии фронта, это будет означать сохранение оккупации части территорий, но без их юридического признания. Де-факто эти территории будут оставаться под российским контролем, однако де-юре они не будут признаваться российскими — и эта позиция является приемлемой для США", — продолжает Фесенко.

Политологи считают, что для Путина важно провозгласить свою "победу", даже если наступление будет медленным. В таком случае возможны договоренности о прекращении огня, но ключевым остается вопрос контроля над этим процессом. Кто именно будет обеспечивать соблюдение режима прекращения огня?

Идея миротворческого контингента часто обсуждается, но Россия вряд ли согласится на участие европейцев. Скорее всего, Путин будет настаивать на нейтральных странах. Хотя решение ООН может быть принято, остается сложным вопросом, кто именно войдет в состав миротворческой миссии. Этот конфликт гораздо сложнее, чем Палестина или Косово, уверены эксперты.

Напомним, ранее в своей речи во время "Рамштайна" президент Украины высказался о размещении миротворческого контингента на территории Украины. По словам Зеленского, это один из лучших инструментов, чтобы принудить Россию к миру.