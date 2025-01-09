Продлится до Пасхи: почему политики и СМИ активно говорят о скором завершении войны

Активные обсуждения вероятного завершения войны стали главной темой первых дней 2025 года со стороны политиков и СМИ. В то же время ситуация на поле боя свидетельствует, что РФ не собирается идти на переговоры в ближайшее время.

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В первые дни 2025 года ряд политиков и СМИ активнее начали комментировать вероятное завершение российско-украинской войны в 2025 году, даже называя вероятные даты подписания мирного соглашения. Фокус собрал заявления политиков и публикации медиа относительно того, когда может наступить подходящее время для переговоров между РФ и Украиной.

Каким видит завершение войны в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что 2025 год должен стать годом справедливого завершения войны и мира. Также об этом глава государства рассказал в недавнем интервью для американского журналиста Лекса Фридмана.

"Украина хочет мира и США хочет мира. Мы должны садиться с Трампом. Это 100%", — подчеркнул украинский президент, добавив, что Трамп ждет эту встречу "с нетерпением", которая будет одной из первых после инаугурации избранного главы США.

Зеленский убежден, что украинский вопрос о завершении войны является "одним из самых актуальных для президента Трампа".

"Поэтому я очень верю его словам и надеюсь, что мы встретимся. Мы нуждаемся в его видении, потому что он может остановить Путина, потому что Путин боится его. Это факт", — сказал главы государства.

Эксперты убеждены, что интервью Фридману является тактическим ходом украинской власти, чтобы достучаться до окружения Трампа в вопросе завершения войны. Также специалисты отмечают, что несмотря на эмоциональность и многословие в трехчасовом интервью главы государства следует отметить, что "мирный процесс понемногу идет".

Что говорят западные политики

С начала 2025 года ведущие западные политики начали комментировать вероятный переговорный процесс, а также возможное время, когда это может произойти, исходя из ряда причин.

В то же время 6 января президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Украине следует вести "реалистичные дискуссии" по возвращению оккупированных территорий. По мнению главы французского государства, именно США должны "помочь убедить Россию сесть за стол переговоров". Конкретных сроков, когда по мнению Макрона может завершиться война, он не говорил.

После недавнего выступления Дональда Трампа, в СМИ активно обсуждался факт вероятных переговоров якобы через полгода после инаугурации политика. Впоследствии спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог сказал, что решение по завершению войны в Украине найдут в "ближайшие сроки", и избранный глава США не стремится отдать что-то Путину или россиянам, а стремится "спасти суверенитет Украины".

Впоследствии свое мнение озвучил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. Чиновник отметил, что сроки о возможности достижения мирного соглашения между Украиной и Россией за один день, как о том заявлял Дональд Трамп изменились

"Я думаю, что, судя по тому, что я видел в течение последних нескольких дней, есть признаки небольшого отката от этого ощущения, что каким-то образом соглашение будет достигнуто 21 января, я думаю, что теперь это маловероятно. И мы слышим, что на самом деле сроки несколько сдвинулись... в сторону Пасхи", — добавил глава британского внешнеполитического ведомства.

Какие прогнозы дают СМИ

3 января издание Bild написало, что сейчас "есть признаки" того, что лидер РФ Владимир Путин сигнализирует о завершении в 2025 году. СМИ убеждено, что РФ ожидают выборы в 2026 году, имеющиеся проблемы с экономикой и отсутствием значительных результатов, поэтому до конца этого года возможен сценарий завершения боевых действий.

На следующий день издание The Washington Post написало, что в вопросе завершения войны в 2025 году спешка может стать вознаграждением для лидера РФ и станет фундаментом для новых атак России против Украины. По словам журналистов, Украина может проиграть войну в том случае, если Трамп навяжет невыгодное для Киева соглашение во время мирных переговоров Украины и России. В таком случае страна будет разделена, авторитет США подорван, а Путин вознагражден.

Впоследствии издание Sky News сообщило, что мирное соглашение может появиться до 20 апреля. Аналитик Yorktown Institute Роберт Кларк убежден, что американская сторона наверняка предложит воюющим сторонам какое-то соглашение, и все будет сводиться к тому, к каким взаимным уступкам готовы Украина и РФ.

9 января CNN написал, что переговоры РФ и Украины планировались в первой половине 2025 года без привязки к приходу Трампа в Белый Дом. Неназванные американские чиновники сообщили, что переговоры должны были состояться независимо от результатов выборов, а перед встречами США хотели усилить военные возможности Киева

Как Кремль комментирует вероятное скорое завершение войны

В то же время РФ продолжает публично отрицать факты каких-либо переговоров и заявляет, что продолжает придерживаться определенных позиций.

Еще 26 декабря 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перемирие с Украиной является "путем в никуда". По словам главного российского дипломата, России нужны надежные договоренности, а не "пустые разговоры". Москва якобы не выдвигает предварительных условий по переговорам по Украине, а требует выполнить имеющиеся договоренности.

Эту же мысль Лавров повторил 30 декабря. В интервью для пропагандистского издания "РИА Новости" глава МИД сказал, что предпосылок для завершения войны против Украины "на данный момент нет".

Аналитики ISW убеждены, что Лавров не принял два предложения Трампа по завершению войны в Украине. По их мнению, заявления главы МИД РФ являются частью заявлений высокопоставленных чиновников РФ о том, что Кремль "отказывается рассматривать любые компромиссы".