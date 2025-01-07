Спешка в мирных переговорах по Украине вознаградит Путина и станет гарантией новых атак, — WP

По словам журналистов, Украина рискует проиграть войну, если Дональд Трамп навяжет невыгодную для Киева сделку во время мирных переговоров Украины и России. В таком случае страна будет разделена, авторитет США подорван, а Путин вознагражден,

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Следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в пределах своих границ, близким до полномасштабного вторжения, с полными гарантиями безопасности для граждан, или же президент РФ Владимир Путин будет вознагражден. Об этом пишет The Washington Post.

Последствия разрешения войны в Украине выйдут далеко за пределы страны, это не только проблема Европы, как считают в т.ч. некоторые американские изоляционисты, отмечается в редакционной статье. На карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и НАТО, которые сразу же стали оказывать помощь Украине после незаконного и неспровоцированного вторжения России и пообещали продолжать поддержку "столько, сколько потребуется", чтобы остановить агрессию России.

Украина не входит в НАТО, поэтому заверения в военной поддержке не были закреплены договорными гарантиями, а всецело зависели от политической воли Вашингтона и европейских столиц. Отступление от заявленной позиции сейчас будет означать, что у США и союзников не хватает выдержки, и что их обещания ограничены во времени и действительные только до даты следующих выборов. Как Китай может воспринять такое сообщение, в то время когда автократический председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин размышляет о военной интервенции в отношении демократического Тайваня, задаются вопросом авторы публикации?

Потери Украины сегодня

ВСУ в Покровске

"Украинцы до сих пор отважно сопротивлялись попыткам г-на Путина включить страну в свою переосмысленную российскую империю. Они делали это, хотя часто были вынуждены бороться с жесткими ограничениями из-за нерешительности и колебаний администрации Байдена относительно передачи систем вооружения Украине и способа их применения", — говорится в статье.

Украина все же получила передовые истребители, современные западные танки и ракеты большой дальности. Но большая часть вооружения пришла после месяцев промедлений, что дало России время закрепить свои достижения на поле боя.

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Сейчас российские войска продвигаются по Донбассу, захватывая больше территорий, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения. Россия контролирует около 20% Украины и каждый день продвигается все дальше к западу.

Украина также теряет войска со скоростью, намного превосходящей ту, которую она может выдержать, чтобы продолжать сражаться. Официальная оценка потерь в 400 000 убитых или раненых считается сильно заниженной. Тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта. Но время — это самая важная составляющая, которую сейчас теряет Украина.

Мирные переговоры по Украине

Дональд Трамп вступает в должность 20 января. Он делал противоречивые заявления, например, что сократит помощь, но не откажется от поддержки Украины полностью.

Политическая неопределенность царит в Германии — это один из самых стойких защитников Украины при канцлере Олафе Шольце, которому предстоит сложная перевыборная кампания в феврале. И крайне правые партии, часто более сговорчивые с Москвой, набирают силу.

"Украина вряд ли переживет еще один год этой разрушительной войны. Но спешка в поиске урегулирования путем переговоров может привести к плохому итогу, который вознаградит Путина за его захват земли и станет гарантией новых атак на больше территорий, как только получит возможность пополнить истощенный арсенал", — говорится в статье.

По мнению журналистов, Америка и Украине не должны проиграть, особенно из-за плохой сделки. К тому же, из-за плохого соглашения украинцы будут обвинять западных союзников в предательстве.

Напомним, что журналист Юрий Бутусов призвал командование ВСУ вывести войска из Курахово и "не стирать в ноль".

Также сообщалось, что бойцы ВСУ на БТР Stryker добились успеха при наступлении в Курской области.