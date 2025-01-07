Спешка в мирных переговорах по Украине вознаградит Путина и станет гарантией новых атак, — WP
По словам журналистов, Украина рискует проиграть войну, если Дональд Трамп навяжет невыгодную для Киева сделку во время мирных переговоров Украины и России. В таком случае страна будет разделена, авторитет США подорван, а Путин вознагражден,
Следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в пределах своих границ, близким до полномасштабного вторжения, с полными гарантиями безопасности для граждан, или же президент РФ Владимир Путин будет вознагражден. Об этом пишет The Washington Post.
Последствия разрешения войны в Украине выйдут далеко за пределы страны, это не только проблема Европы, как считают в т.ч. некоторые американские изоляционисты, отмечается в редакционной статье. На карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и НАТО, которые сразу же стали оказывать помощь Украине после незаконного и неспровоцированного вторжения России и пообещали продолжать поддержку "столько, сколько потребуется", чтобы остановить агрессию России.
Украина не входит в НАТО, поэтому заверения в военной поддержке не были закреплены договорными гарантиями, а всецело зависели от политической воли Вашингтона и европейских столиц. Отступление от заявленной позиции сейчас будет означать, что у США и союзников не хватает выдержки, и что их обещания ограничены во времени и действительные только до даты следующих выборов. Как Китай может воспринять такое сообщение, в то время когда автократический председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин размышляет о военной интервенции в отношении демократического Тайваня, задаются вопросом авторы публикации?
Потери Украины сегодня
"Украинцы до сих пор отважно сопротивлялись попыткам г-на Путина включить страну в свою переосмысленную российскую империю. Они делали это, хотя часто были вынуждены бороться с жесткими ограничениями из-за нерешительности и колебаний администрации Байдена относительно передачи систем вооружения Украине и способа их применения", — говорится в статье.
Украина все же получила передовые истребители, современные западные танки и ракеты большой дальности. Но большая часть вооружения пришла после месяцев промедлений, что дало России время закрепить свои достижения на поле боя.Важно
Сейчас российские войска продвигаются по Донбассу, захватывая больше территорий, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения. Россия контролирует около 20% Украины и каждый день продвигается все дальше к западу.
Украина также теряет войска со скоростью, намного превосходящей ту, которую она может выдержать, чтобы продолжать сражаться. Официальная оценка потерь в 400 000 убитых или раненых считается сильно заниженной. Тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта. Но время — это самая важная составляющая, которую сейчас теряет Украина.
Мирные переговоры по Украине
Дональд Трамп вступает в должность 20 января. Он делал противоречивые заявления, например, что сократит помощь, но не откажется от поддержки Украины полностью.
Политическая неопределенность царит в Германии — это один из самых стойких защитников Украины при канцлере Олафе Шольце, которому предстоит сложная перевыборная кампания в феврале. И крайне правые партии, часто более сговорчивые с Москвой, набирают силу.
"Украина вряд ли переживет еще один год этой разрушительной войны. Но спешка в поиске урегулирования путем переговоров может привести к плохому итогу, который вознаградит Путина за его захват земли и станет гарантией новых атак на больше территорий, как только получит возможность пополнить истощенный арсенал", — говорится в статье.
По мнению журналистов, Америка и Украине не должны проиграть, особенно из-за плохой сделки. К тому же, из-за плохого соглашения украинцы будут обвинять западных союзников в предательстве.
Напомним, что журналист Юрий Бутусов призвал командование ВСУ вывести войска из Курахово и "не стирать в ноль".
Также сообщалось, что бойцы ВСУ на БТР Stryker добились успеха при наступлении в Курской области.