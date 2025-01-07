Поспіх у мирних переговорах щодо України винагородить Путіна і стане гарантією нових атак, — WP

За словами журналістів, Україна ризикує програти війну, якщо Дональд Трамп нав'яже невигідну для Києва угоду під час мирних переговорів України й Росії. У такому разі країну буде розділено, авторитет США підірвано, а Путіна винагороджено,

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Наступні кілька тижнів визначать, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в межах своїх кордонів, близьких до повномасштабного вторгнення, з повними гарантіями безпеки для громадян, або ж президент РФ Володимир Путін буде винагороджений з вторгнення. Про це пише The Washington Post.

Наслідки розв'язання війни в Україні вийдуть далеко за межі країни, це не тільки проблема Європи, як вважають, зокрема, деякі американські ізоляціоністи, наголошується в редакційній статті. На карту поставлено авторитет Сполучених Штатів і НАТО, які одразу ж стали надавати допомогу Україні після незаконного і неспровокованого вторгнення Росії та пообіцяли продовжувати підтримку "стільки, скільки буде потрібно", щоб зупинити агресію Росії.

Україна не входить до НАТО, тому запевнення у військовій підтримці не були закріплені договірними гарантіями, а цілком залежали від політичної волі Вашингтона та європейських столиць. Відступ від заявленої позиції зараз означатиме, що у США та союзників бракує витримки, і що їхні обіцянки обмежені в часі та дійсні лише до дати наступних виборів. Як Китай може сприйняти таке повідомлення в той час, коли автократичний голова КНР і генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін розмірковує про військову інтервенцію щодо демократичного Тайваню, вдаються в питання автори публікації?

Втрати України сьогодні

ЗСУ в Покровську

"Українці досі відважно чинили опір спробам пана Путіна включити країну у свою переосмислену російську імперію. Вони робили це, хоча часто були змушені боротися з жорсткими обмеженнями через нерішучість і вагання адміністрації Байдена щодо передачі систем озброєння Україні та способу їхнього застосування", — ідеться в статті.

Україна все ж отримала передові винищувачі, сучасні західні танки та ракети великої дальності. Але більша частина озброєння прийшла після місяців зволікань, що дало Росії час закріпити свої досягнення на полі бою.

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Зараз російські війська просуваються Донбасом, захоплюючи більше територій, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення. Росія контролює близько 20% України й щодня просувається все далі на захід.

Україна також втрачає війська зі швидкістю, що набагато перевершує ту, яку вона може витримати, щоб продовжувати битися. Офіційна оцінка втрат у 400 000 убитих або поранених вважається сильно заниженою. Тисячі змучених українських солдатів дезертують з лінії фронту. Але час — це найважливіша частина, яку зараз втрачає Україна.

Мирні переговори щодо України

Дональд Трамп вступає на посаду 20 січня. Він робив суперечливі заяви, наприклад, що скоротить допомогу, але не відмовиться від підтримки України повністю.

Політична невизначеність панує в Німеччині — це один із найстійкіших захисників України за канцлера Олафа Шольца, на якого чекає складна перевиборча кампанія в лютому. І вкрай праві партії, часто більш зговірливі з Москвою, набирають силу.

"Україна навряд чи переживе ще один рік цієї руйнівної війни. Але поспіх у пошуку врегулювання шляхом переговорів може призвести до поганого підсумку, який винагородить Путіна за його захоплення землі та стане гарантією нових атак на більше територій, щойно отримає змогу поповнити виснажений арсенал", — йдеться у статті.

На думку журналістів, Америка та Україна не повинні програти, особливо через погану угоду. До того ж через погану угоду українці звинувачуватимуть західних союзників у зраді.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов закликав командування ЗСУ вивести війська з Курахового і "не стирати в нуль".

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ на БТР Stryker домоглися успіху під час наступу в Курській області.