"Не стирайте війська в нуль": Бутусов закликав командування ЗСУ вивести війська з Курахово

Українська влада, на думку журналіста, повторює зараз у Курахово помилки оборони Соледара, Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Війська потрібно зберегти для захисту вигідних рубежів.

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Ситуація на Курахівському напрямку потребує негайних рішень Ставки Верховного Головнокомандувача і Генерального штабу Збройних сил України. Місто Курахове фактично втрачено, написав у Telegram головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

Українські військові, за його даними, наразі героїчно обороняють промзону на околиці Курахово, ТЕЦ і вузький клин, яким іде вся логістика для кількох бригад під вогнем росіян.

"Оборона в цих умовах невигідна для нас, тактичні переваги у ворога. Ми розмінюємося втратами з ворогом, який має загальну перевагу в силах. Усі командири на місцях кажуть: не стирайте війська в нуль, дайте можливість, поки є боєздатність, відійти на зручний рубіж оборони, заздалегідь там розвернутися, прикрити фланги, зменшити наші втрати і збільшити втрати ворога", — вказує він.

За словами Бутусова, вийти на більш вигідні рубежі було б повністю виправданим рішенням. Українське командування, як каже журналіст, зараз повторює в Кураховому модель дій в обороні Соледара, Бахмута, Авдіївки та Вугледара. ЗС РФ занадто глибоко вклинилися і сил відкинути окупантів уже немає.

Однак військові ЗСУ отримують накази триматися до останнього, незважаючи на невигідне співвідношення втрат із ворогом. Якщо стійкі війська "сточать" при обороні невигідних рубежів, тоді знову не вистачить сил для захисту зручних рубежів.

"Буде відкат набагато далі, ніж можна було це зробити зараз. І буде такий провал, як створили в аналогічних ситуаціях на Покровську і на Великій Новосілці. Навіщо повторювати ці граблі?" — запитує головний редактор "Цензора".

Генштаб ЗСУ не підтверджував терміновість виведення військ із Курахово. У ранковому зведенні командування йдеться про відбиття Силами оборони України на Курахівському напрямку 26 атак росіян поблизу Слов'янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового і Дачного.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії 6 січня заявило про повне захоплення міста Курахове в Донецькій області. Захоплення міста дасть змогу наростити темпи окупації всієї Донецької області, впевнені в Москві.

Аналітики DeepState раніше повідомляли про захоплення трьох населених пунктів у Донецькій і Харківській областях. ЗС РФ окупували Лозову, Іванівку та Шевченка.