"Не стирайте войска в ноль": Бутусов призвал командование ВСУ вывести войска из Курахово

Украинские власти, по мнению журналиста, повторяют сейчас в Курахово ошибки обороны Соледара, Бахмута, Авдеевки и Угледара. Войска нужно сохранить для защиты выгодных рубежей.

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Ситуация на Кураховском направлении нуждается в немедленных решениях Ставки Верховного Главнокомандующего и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Город Курахово фактически потерян, написал в Telegram главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Украинские военные, по его данным, в настоящее время героически обороняют промзону на окраине Курахово, ТЭЦ и узкий клин, по которому идет вся логистика для нескольких бригад под огнем россиян.

"Оборона в данных условиях невыгодна для нас, тактические преимущества у врага. Мы размениваемся потерями с врагом, имеющим общее преимущество в силах. Все командиры на местах говорят: не стирайте войска в ноль, дайте возможность, пока есть боеспособность, отойти на удобный рубеж обороны, заранее там развернуться, прикрыть фланги, уменьшить наши потери и увеличить потери врага", — указывает он.

По словам Бутусова, выйти на более выгодные рубежи было бы полностью оправданным решением. Украинское командование, как говорит журналист, сейчас повторяет в Курахово модель действий в обороне Соледара, Бахмута, Авдеевки и Угледара. ВС РФ слишком глубоко вклинились и сил отбросить оккупантов уже нет.

Однако военные ВСУ получают приказы держаться до последнего, несмотря на невыгодное соотношение потерь с врагом. Если устойчивые войска "сточат" при обороне невыгодных рубежей, тогда снова не хватит сил для защиты удобных рубежей.

"Будет откат гораздо дальше, чем можно было это сделать сейчас. И будет такой провал, как создали в аналогичных ситуациях на Покровске и на Великой Новоселке. Зачем повторять эти грабли?" — спрашивает главред "Цензора".

Генштаб ВСУ не подтверждал срочность вывода войск из Курахово. В утренней сводке командования говорится об отражении Силами обороны Украины на Кураховском направлении 26 атак россиян вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

Напомним, Министерство обороны России 6 января заявило о полном захвате города Курахово в Донецкой области. Захват города позволит нарастить темпы оккупации всей Донецкой области, уверены в Москве.

Аналитики DeepState ранее сообщали о захвате трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях. ВС РФ оккупировали Лозовую, Ивановку и Шевченко.