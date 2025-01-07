ВС РФ наступают в Харьковской и Донецкой областях: ВСУ потеряли три населенных пункта, — DeepState

Враг усиливает наступление в Харьковской области и уже оккупировал Лозовую. Покровское направление — самое горячее на Донбассе, оккупанты 40 раз пытались прорвать украинскую оборону.

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Российская армия продолжает вести штурм по всей линии фронта, наблюдается активизация атак в Харьковской области. Команда DeepState сообщила о захвате трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях за прошедший день.

"Враг оккупировал Лозовую [Харьковская область], Ивановку, Шевченко, а также продвинулся в Торецке", — отметили аналитики.

При этом уточняется линия столкновения в Торецке и возле хутора Бердин Курской области. Генштаб ВСУ в вечерней сводке от 6 января не подтверждал потерю указанных населенных пунктов.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны Украины, их основные усилия были сконцентрировали вблизи Щербиновки и Торецка. В Курской области ВСУ отбили 44 вражеских атаки, еще 42 боестолкновения продолжались по состоянию на вечер прошлых суток, рассказало командование.

Кроме этого, на Харьковском направлении ВСУ отразили три атаки противника в районе Волчанска. Самым горячим на Донбассе остается Покровское направление: ВС РФ 40 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Напомним, украинские военные недавно начали новое наступление в Курской области, боевые действия идут на трех участках фронта вокруг Суджи.

Тем временем российские войска развивают наступление на Донбассе, стремятся прорваться к Покровску и оккупировать Торецк.