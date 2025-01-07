ЗС РФ наступають у Харківській і Донецькій областях: ЗСУ втратили три населені пункти, — DeepState

Ворог посилює наступ у Харківській області та вже окупував Лозову. Покровський напрямок — найгарячіший на Донбасі, окупанти 40 разів намагалися прорвати українську оборону.

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Російська армія продовжує вести штурм по всій лінії фронту, спостерігається активізація атак у Харківській області. Команда DeepState повідомила про захоплення трьох населених пунктів у Донецькій і Харківській областях за минулий день.

"Ворог окупував Лозову [Харківська область], Іванівку, Шевченка, а також просунувся в Торецьку", — зазначили аналітики.

При цьому уточнюють лінію зіткнення в Торецьку і біля хутора Бердин Курської області. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні від 6 січня не підтверджував втрату зазначених населених пунктів.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони України, їхні основні зусилля були сконцентровані поблизу Щербинівки та Торецька. У Курській області ЗСУ відбили 44 ворожі атаки, ще 42 бойові зіткнення тривали станом на вечір минулої доби, розповіло командування.

Крім цього, на Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Найгарячішим на Донбасі залишається Покровський напрямок: ЗС РФ 40 разів намагалися прорвати українську оборону.

Нагадаємо, українські військові нещодавно розпочали новий наступ у Курській області, бойові дії тривають на трьох ділянках фронту навколо Суджі.

Тим часом російські війська розвивають наступ на Донбасі, прагнуть прорватися до Покровська й окупувати Торецьк.