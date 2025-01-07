"Уникальные условия" и Stryker: как ВСУ добились успеха при наступлении под Курском, — Forbes

Украинские военные, которые три года назад были гражданскими, научились ненавидеть врага и поэтому применяют все имеющиеся средства в Курской области, написали аналитики Forbes. Одним из таких средств стали колеса БТР Stryker.

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Бои между подразделениями ВСУ и ВС РФ в Курской области происходят на близком расстоянии, при этом применяются гранатометы малой дальности и беспилотники различных типов. Кадры столкновений показывают, что украинцы могли наступать настолько быстро, что отрезали противника и он оказался без всякой огневой поддержки. О том, что происходит под Курском и как Силы обороны воюют под селом Бердин, рассказали на портале Forbes.

Издание исследовало видео, которое вечером 6 января появилось на странице Facebook командования Десантно-штурмовых войск. Видео показывает заснеженное поле, на котором происходит противостояние ВСУ и ВС РФ под селом Бердин в Курской области. Украинцы действуют с помощью 19-тонного БТР Stryker, который на большой скорости петляет по полю. Тем временем рядом есть минимум три солдата ВС РФ: по ним не ведут огонь, а "гоняются" и "давят", написало командование. Также указано, почему выбрали такой способ действий: у экипажа закончился боекомплект, поэтому бойцы начали обезвреживать россиян иначе — один стрелял из стрелкового оружия и говорил, куда ехать, другой — управлял БТР. Фокус не публикует видео, размещенное в Telegram-канале 80 бригады ВСУ, по этическим соображениям.

"Обстоятельства уникальны. Такие запутанные бои характерны для битвы за Курск с тех пор, как сильные украинские силы вторглись в область еще в августе", — заметило издание.

Между тем Forbes из видео сделало сразу несколько выводов относительно деталей наступления ВСУ в Курской области:

Наступление происходит, хотя ВС РФ имеют трехкратное преимущество. Вопреки превосходству противника, украинцы смогли продвинуться в течение двух дней на расстояние около 3 км. Россияне, за которыми "гонялся" БТР Stryker, не имели никакой огневой поддержки. За ситуацией следили минимум два разведывательных беспилотника. Также издание отметило, что и ВСУ, и ВС РФ, активно применяют беспилотники на поле боя под Курском. Столкновения пехотных подразделений происходят на близком расстоянии с применением гранатометов малой дальности. Ситуация со Stryker ВСУ и солдатами ВС РФ говорит о том, что продвижение украинцев было достаточно стремительным. Поэтому удалось отрезать определенную часть вражеских подразделений от основных сил. При этом издание назвало действия украинцев "жаждой крови", которая свидетельствует о "ненависти к врагам" и моральном духе.

Издание также напомнило, как США имело первые проигрыши в боевых действиях во время Второй мировой войны, поскольку американцы не имели ненависти к врагу. Между тем украинцы, которые еще три года назад были мирными гражданскими, "быстрее усвоили эту жизненно важную ненависть к иностранному нападающему".

Наступление ВСУ в Курской области — детали

Отметим, 5-6 января появились первые сообщения из Офиса президента Владимира Зеленского о наступлении ВСУ в Курской области. 6-7 января аналитики Института изучения войны проанализировали видео с места событий и сообщили, что бои ведутся, ориентировочно, рядом с 11 населенными пунктами на российской территории. Кроме того, выделяют два основных направления наступления: на северо-запад от Суджи активизировались ВС РФ, на северо-восток — ВСУ.

Напоминаем, в ночь на 7 января аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации еще трех населенных пунктов на Донбассе.