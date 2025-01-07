"Унікальні обставини" і Stryker: як ЗСУ добились успіху при наступі в Курській області, — Forbes

Українські військові, які три роки тому були цивільними, навчились ненавидіти ворога і тому застосовують усі наявні засоби в Курській області, написали аналітики Forbes. Одним з таких засобів стали колеса БТР Stryker.

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Бої між підрозділами ЗСУ та ЗС РФ в Курській області відбуваються на близькій відстані, при цьому застосовуються гранатомети малої дальності та безпілотники різних типів. Кадри сутичок показують, що українці могли наступати настільки швидко, що відрізали противника і він опинився без жодної вогневої підтримки. Про те, що відбувається під Курськом та як Сили оборони воюють під селом Бердин, розповіли на порталі Forbes.

Видання дослідило відео, яке увечері 6 січня з'явилось на сторінці Facebook командування Десантно-штурмових військ. Відео показує засніжене поле, на якому відбувається протистояння ЗСУ та ЗС РФ під селом Бердин в Курській області. Українці діють за допомогою 19-тонного БТР Stryker, який на великій швидкості петляє полем. Тим часом поруч є мінімум три солдати ЗС РФ: по них не ведуть вогонь, а "ганяються" і "чавлять", написало командування. Також вказано, чому обрали такий спосіб дій: у екіпажу закінчився боєкомплект, тому бійці почали знешкоджувати росіян інакше — один стріляв зі стрілецької зброї та говорив, куди їхати, інший — керував БТР. Фокус не публікує відео, розміщене у Telegram-каналі 80 бригади ЗСУ, з етичних міркувань.

"Тільки обставини унікальні. Такі заплутані бої характерні для битви за Курськ з тих пір, як сильні українські сили вторглися в область ще в серпні", — зауважило видання.

Тим часом Forbes з відео зробило відразу кілька висновків щодо деталей наступу ЗСУ в Курській області:

Наступ відбувається, хоч ЗС РФ мають триразову перевагу. Всупереч перевазі противника, українці змогли просунутись протягом двох днів на відстань близько 3 км. Росіяни, за якими "ганявся" БТР Stryker, не мали ніякої вогневої підтримки. За ситуацією стежили мінімум два розвідувальних безпілотники. Також видання зауважило, що і ЗСУ, і ЗС РФ, активно застосовують безпілотники на полі бою під Курськом. Зіткнення піхотних підрозділів відбуваються на близькій відстані із застосуванням гранатометів малої дальності. Ситуація зі Stryker ЗСУ та солдатами ЗС РФ говорить про те, що просування українців було досить стрімким. Тому вдалось відрізати певну частину ворожих підрозділів від основних сил. При цьому видання назвало дії українців "жадобою крові", яка свідчить про "ненависть до ворогів" та моральний дух.

Видання також нагадало, як США мало перші програші у бойових діях під час Другої світової війни, оскільки американці не мали ненависті до ворога. Тим часом українці, які ще три роки тому були мирними цивільними, "швидше засвоїли цю життєво важливу ненависть до іноземного нападника".

Наступ ЗСУ в Курській області — деталі

Зазначимо, 5-6 січня з'явились перші повідомлення з офісу президента Володимира Зеленського про наступ ЗСУ в Курській області. 6-7 січня аналітики Інституту вивчення війни проаналізували відео з місця подій та повідомили, що бої ведуться, орієнтовно, поруч з 11 населеними пунктами на російській території. Крім того, виділяють два основних напрямки наступу: на північний захід від Суджі активізувались ЗС РФ, на північний схід — ЗСУ.

Нагадуємо, в ніч на 7 січня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію ще трьох населених пунктів на Донбасі.