Трамп тормозит: 7 причин, почему Кит Келлог отложил визит в Киев и что заставит Путина сесть за стол переговоров

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Представитель Трампа Кит Келлог отложил свой приезд в Киев, как минимум, до 20 января. Что это означает?

Я уже неоднократно говорил, Путин не собирается пока садиться за стол переговоров и выставил невозможное условие: Украина должна официально отказаться от своих территорий (сценарий Чехословакии 1938 года или послевоенной Финляндии). Трамп, насколько я понимаю, ожидает: Украина даст сигнал, что готова отказаться от НАТО в обмен на расширенные гарантии безопасности. И это сейчас, как мне кажется, один из базовых переговорных принципов (де-факто, начало диалога с Путиным). Украина такой сигнал не дала. Важно обратить внимание на позицию администрации Байдена, которая в последние дни своего правления резко подняла ставки в войне. В частности, стоит обратить внимание на наш удар по Усть Лугу (главной нефтегазовой перевалке РФ на Балтике). Практически год мы не били по этому порту. И не били из-за осторожности администрации Байдена, которая боялась, что такие удары могут увеличить цену на нефть. Надо посмотреть за тем, как дальше будут развиваться события, но наш последний удар — это, с одной стороны, сигнал россиянам о возможной эскалации. А с другой, мы не имеем ответа на вопрос: для Трампа это путь к миру через эскалацию или пока нежелательный фактор, ведь пока мир и США не готовы к быстрому замещению российской нефти. Хотя страх возможного закрытия нефтяных доходов иногда может быть больше, чем само закрытие. Мы должны иметь в виду, что анонсированная Трампом 10% пошлина на европейские товары сделает ряд европейских экономик банкротами. И продолжение нашей войны — это как раз сильная переговорная позиция ЕС с США. Это очень раздражающий момент и он не является свершившимся фактом, или тем более консенсусом для ЕС, но не учитывать его мы не можем. И не учитывать его не может и команда Трампа. В интервью Фридману Зеленский предложил свой вариант переговорного процесса: сначала вырабатывается общая позиция США-Украина, а потом уже идут переговоры с Путиным. Вряд ли такой вариант переговоров сейчас готовы безоговорочно поддержать в команде Трампа. Пока вообще не понятно, как будет вестись диалог команды Трампа с Пекином. Сейчас мы слышим исключительно о "силовом" варианте. Но я повторю то, что говорил неоднократно: без Китая уравнение формулы мира (заморозки) решается крайне сложно. Стоит обратить внимание на внутренние процессы в Украине, за которыми точно следят в команде Трампа.

В целом, перенос визита Келлога является более чем логичным с точки зрения Трампа. Никаких быстрых решений в этих условиях нет. А если их нет, то нет и смысла ехать в Киев. С другой стороны, в команде Трампа пока нет альтернативы плану Келлога. Поэтому все решения переносятся, как минимум, на февраль. Это понимают и в Москве. А потому, все то, что мы услышали в последние дни о том, что нужно принять "простое решение" и "ампутировать ненужные территории", будет базовым внутриукраинским нарративом полезных идиотов и российских консервов.

Но в команде Трампа понимают, что в феврале только ленивый критик Трампа не будет спрашивать: "А где же решение вопроса Украины за один день?". И, если не будет какой-то темы, которая заместит Украину, это заставит команду Трампа играть в быстрые шахматы. Я остаюсь при мнении, что есть две вещи, которые могут заставить Путина садиться за стол переговоров — нефтяные доходы и страх потерять поддержку Китая.

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