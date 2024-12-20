Вымышленная реальность Келлога и Трампа. Почему заключить мир за 24 часа невозможно

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ТРАМП МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ ОЧЕНЬ БЫСТРО?

Регулярно обращаю внимание на непрофессионализм наших чиновников. Для этого полно оснований, мы все это видим.

Но вот я послушал Джозефа Кита Келлога, спецпредставителя президента Трампа по Европе... На минуточку: бывший многозвездный генерал, начштаба Совета Нацбезопасности США, советник по нацбезопасности вице-президента США. И что он несет...

В телеэфире Кэллог привел собственную аналогию. В его неадекватном воображении Украина и Россия — это бойцы, которые закрыты в клетке для боев без правил. То есть, никакой неоправданной агрессии, все справедливо: хоть и без правил, но сами согласились. Эти два бойца крайне истощены, они только и ждут разрешения прекратить бой. И вот тут появляется добрый Трамп весь в белом и говорит: "Все, ребята, хватит! Поцапались — и хватит". И два окровавленных бойца, не скрывая облегчения, расходятся по углам.

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Загадки плана Келлога: почему вступление Украины в НАТО может быть выгодным США

Конечно, при таком извращенном представлении о российско-украинском противостоянии неудивительно, что господин Келлог уверен, что Дональд Трамп способен закончить войну еще в этом году — от него же требуется только разрешение на прекращение боевых действий...

Келлога, да и Трампа тоже, ждут неприятные открытия. Представляю их удивление, когда они узнают, что путинская недоимперия хочет воевать с Украиной, с Европой, со всем миром сколько угодно, пока сама существует. И только прекращение закупки энергоносителей в перспективе лишит Россию практической возможности вести захватническую войну.

Поэтому новой администрации не благородное разрешение на прекращение войны придется давать, а трудно договариваться, в первую очередь, с Китаем и Индией, на каких условиях они согласятся прекратить фактическое финансирование бойни в центре Европы. И дай бог, чтобы на это хватило всего следующего года.

Это, конечно, если новоизбранная власть США на самом деле хочет стать миротворцем, а не бла-бла-бла об уставших гладиаторах в клетке.

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