Загадки плана Келлога: почему вступление Украины в НАТО может быть выгодным США

Слишком много планов мира для Украины и ни один из них… США не подходит.

Чем меньше остается времени до инаугурации Дональда Трампа, тем больше в информационное пространство вбрасывается разного рода диссонирующих заявлений от людей, никак не влияющих на внешнюю политику США. Но особое внимание не столько заявлениям и фразам, порою вырванным из контекста, а целым мирным планам, которыми изобилует информационное пространство.

Немецкий сценарий, Финская модель, Израильский вариант, Китайский мирный план, Бразильский и прочие, а теперь еще и бурно обсуждаемый план Келлога.

План, мягко говоря, не дружащий со здравым смыслом, согласно которому Украина отказывается от НАТО, замораживается ЛБС, с России начинают поступательно снимать санкции. Такое впечатление, что это план по принципу: "Все получает Россия и сразу", причем являющийся камуфлет-ловушкой, суть которой — неминуемое продолжение войны через 2–3 года.

С другой стороны, Кит Келлог, вряд ли своим планом сможет побудить Дональда Трампа, с его MAGA, действовать именно в таком, пораженческом ключе.

Например, снятие с России санкций — это возвращение на рынок энергоресурсов российской дешевой нефти и газа. А кампании какой страны сейчас получают сверхприбыли благодаря занятию этой ниши? Правильно — США.

Заморозка войны — это приостановка поставок оружия в Украину и не только, и как следствие — сокращение заказов для предприятий ВПК США, а это десятки миллиардов долларов. И не просто сокращение производства, а приостановка обновления запасов Армии США, процесс чего был стремительно запущен в 2022-м.

Не всякий мирный план нужен Трампу Фото: Открытые источники

Кстати, даже вопрос с НАТО не в интересах Дональда Трампа. Ведь вступление Украины в НАТО позволит использовать украинские войска по территории ЕС, что может сократить присутствие американской армии, уменьшить издержки военного бюджета в Европе, к чему стремится Дональд Трамп, неоднократно критиковавший Старый свет за недостаточный вклад в альянс.

И в завершение, просто вопрос — договариваться с кем?

Со страной, которая понесла колоссальные потери в войне в Украине, армия которой истощена, влияние сузилось до уровня общения с КНДР, в Африке растет сопротивление режимам поддерживаемым Москвой, в Сирии рушится диктатура, державшаяся на российских штыках — и договариваться с этой побитой крысой о мире на условиях, которые даже лучше ультиматумов, звучащих из Кремля? И именно такой план будет предлагать 47-й президент США, мечтающий сделать Америку великой снова?

Сейчас много говорят о том, что Украину не устроит тот или иной план, вбрасываемый в информационное пространство, тот или иной сценарий или некая модель. Но никто не говорит о том, а что же удовлетворяет США? Мы должны отталкиваться именно от этого — интересов США в вопросе мира в Украине. На каких условиях и при каких обстоятельствах эти интересы будут полностью удовлетворены. И по удивительному стечению обстоятельств, интересы США больше совпадают именно с представлениями Украины о победе.

С учетом нынешнего набора западной эпистолярщины от разных авторов разной политической принадлежности, ни один из озвученных планов не в интересах США — и это хорошо.

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