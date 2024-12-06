Загадки плану Келлога: чому вступ України до НАТО може бути вигідним США

Занадто багато планів миру для України і жоден із них… США не підходить.

Що менше залишається часу до інавгурації Дональда Трампа, то більше в інформаційний простір вкидають різного роду дисонантних заяв від людей, які ніяк не впливають на зовнішню політику США. Але особлива увага не стільки заявам і фразам, часом вирваним із контексту, а цілим мирним планам, якими рясніє інформаційний простір.

Німецький сценарій, Фінська модель, Ізраїльський варіант, Китайський мирний план, Бразильський та інші, а тепер ще й бурхливо обговорюваний план Келлога.

План, м'яко кажучи, не дружить зі здоровим глуздом, згідно з яким Україна відмовляється від НАТО, заморожується ЛБЗ, з Росії починають поступово знімати санкції. Таке враження, що це план за принципом: "Усе отримує Росія й одразу", який до того ж є камуфлет-пасткою, суть якої — неминуче продовження війни через 2–3 роки.

З іншого боку, Кіт Келлог навряд чи своїм планом зможе спонукати Дональда Трампа, з його MAGA, діяти саме в такому, поразковому ключі.

Наприклад, зняття з Росії санкцій — це повернення на ринок енергоресурсів російської дешевої нафти та газу. А кампанії якої країни зараз отримують надприбутки завдяки зайняттю цієї ніші? Правильно — США.

Заморожування війни — це призупинення постачань зброї в Україну і не тільки, і як наслідок — скорочення замовлень для підприємств ВПК США, а це десятки мільярдів доларів. І не просто скорочення виробництва, а призупинення оновлення запасів Армії США, процес чого був стрімко запущений у 2022-му.

Не всякий мирний план потрібен Трампу Фото: Відкриті джерела

До речі, навіть питання з НАТО не в інтересах Дональда Трампа. Адже вступ України до НАТО дасть змогу використовувати українські війська територією ЄС, що може скоротити присутність американської армії, зменшити витрати військового бюджету в Європі, чого прагне Дональд Трамп, який неодноразово критикував Старий світ за недостатній внесок до альянсу.

І на завершення, просто запитання — домовлятися з ким?

З країною, яка зазнала колосальних втрат у війні в Україні, армія якої виснажена, вплив звузився до рівня спілкування з КНДР, в Африці зростає опір режимам, що підтримуються Москвою, у Сирії руйнується диктатура, що трималася на російських багнетах — і домовлятися з цим побитим щуром про мир на умовах, які навіть кращі за ультиматуми, які лунають із Кремля? І саме такий план пропонуватиме 47-й президент США, який мріє зробити Америку великою знову?

Зараз багато говорять про те, що Україну не влаштує той чи інший план, який вкидають в інформаційний простір, той чи інший сценарій або якась модель. Але ніхто не говорить про те, а що ж задовольняє США? Ми повинні відштовхуватися саме від цього — інтересів США в питанні миру в Україні. На яких умовах і за яких обставин ці інтереси будуть повністю задоволені. І за дивовижним збігом обставин, інтереси США більше збігаються саме з уявленнями України про перемогу.

З урахуванням нинішнього набору західної епістолярщини від різних авторів різної політичної приналежності, жоден з озвучених планів не в інтересах США — і це добре.

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