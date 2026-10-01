Забегая наперед, могу сказать, что сентябрь стал худшим месяцем для РОВ с 2022 года. Хуже для них начиналась только осень в 2022-м.

Крайне высокие показатели потерь по большей части категорий. Невозможность стабилизировать ситуацию по ряду участков. Проседание целой оперативной зоны. Ни одной выполненной задачи по завершению сентября, поставленной перед войсками на летний период наступления.

Российские войска в тупиковой диспозиции, а в ряде локаций и вовсе оказались в крайне уязвимом положении.

В частности, в то время как командование РОВ и генштаб ВС РФ рисуют красивые карты для потребителей информационного фаст-фуда и близко не соответствующие действительности, в реальной зоне БД формируются для РОВ минимум две зоны окружения.

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Россиянам следовало бы задаться вопросом: А что там Купянск, который "освободили" в октябре 2025? Что слышно об "освобожденной" в мае Боровой? Как дела в Лимане, где в июне оставалось "освободить" 149 домов из 11 000? В конце концов, почему до сих пор нет репортажей Соловьева из недавно "освобожденного" Святогорска?

"Наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день!!!" — президент России, военный преступник, Владимир Путин 29.05.2026.

Это правда. Наступают. Но есть нюанс.

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