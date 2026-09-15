Операция "Вивальди" и новое наступление РФ: что на самом деле происходит на Донбассе

3-й армейский корпус начал в Донецкой области наступательную операцию "Вивальди", в ходе первого этапа которой Силы обороны очистили от российских групп около 75 квадратных километров территории и вернули под контроль более 10 квадратных километров. Фокус разбирался, что на самом деле происходит на ключевых участках фронта, где россияне продолжают наступление, как изменилась их тактика наступления и какие направления остаются самыми опасными.

Российские войска на Донбассе всё активнее отходят от крупных механизированных штурмов и делают ставку на другую тактику — просачивание небольших пехотных групп в промежутки между украинскими позициями. По двое-трое военных они пытаются проникать через заросли, руины и пересеченную местность, скапливаться в тылу передовых позиций и постепенно расширять так называемую "серую зону". Только после этого противник пытается подтянуть туда более значительные силы и материально-техническое обеспечение.

Именно с последствиями такой инфильтрации сейчас борются украинские войска на севере Донецкой области. 3-й армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди", в ходе первого этапа которой Силы обороны, по данным корпуса, зачистили от российских групп около 75 квадратных километров территории, вернули под контроль более 10 квадратных километров и полностью освободили село Среднее. Очаги российского присутствия были ликвидированы также в районах Новоселовки, Яровой, Корового Яра и Александровки.

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Одной из ключевых целей операции стала не только зачистка территории, но и разрушение системы снабжения противника. Подразделения беспилотных систем 3-го корпуса нанесли удары по российской логистике, после чего, как утверждают военные, оккупанты были вынуждены перенести часть снабжения горюче-смазочными материалами за пределы Украины — в Воронежскую область. В корпусе заявили, что на первом этапе операции российские войска потеряли около 1500 военнослужащих, более 12 тысяч беспилотников и несколько сотен единиц бронетехники и артиллерии.

Командующий 3-м армейским корпусом Андрей Билецкий при этом подчеркнул, что операция еще продолжается, а ее конечную цель военные не раскрывают.

"Наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это — лишь первый из них", — отметил Билецкий.

Тактический успех, но не перелом: что изменила операция "Вивальди"

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Фокус отмечает: результаты операции действительно позволили улучшить положение Сил обороны на Лиманском направлении, однако говорить о том, что угроза здесь полностью устранена, пока рано.

"Украинским войскам удалось ликвидировать опасный выступ российских войск в районе Шандривого и Зеленой Долины. Именно отсюда противник мог продолжать наступление в направлении Лимана. По предварительной информации, которая еще требует официального подтверждения Генерального штаба, российские подразделения удалось отбросить к реке Жеребец. Фактически противник потерял часть позиций, которые захватывал в течение последнего года", — говорит эксперт.

В то же время Снегирев предостерегает от чрезмерно оптимистичных оценок. Российское командование пытается компенсировать территориальные потери переброской оперативных резервов, в частности из оккупированной части Луганской области. Короткое логистическое плечо позволяет РФ достаточно быстро усиливать свои подразделения и возобновлять давление.

То есть, по словам эксперта, речь сейчас идет прежде всего о тактическом успехе Сил обороны, который затруднил россиянам реализацию их сценария на Лиманском направлении, но не заставил противника отказаться от дальнейших наступательных планов.

Святогорск и Лиман: россияне пытаются бить не в лоб

Отдельная угроза сохраняется вблизи Святогорска. Несмотря на заявления России о якобы установленном контроле над городом, Снегирев подчеркивает, что они не соответствуют реальной ситуации. По его оценке, передовые позиции российских войск находятся примерно в десяти километрах от Святогорска.

"Однако более важно само направление российского наступления. РФ не отказалась от тактики, которую уже применяла во время боев за Бахмут: вместо прямого штурма города противник пытается сначала установить контроль над путями снабжения, а затем создать угрозу оперативного окружения украинской группировки", — продолжает эксперт.

Именно поэтому наступательные действия ведутся одновременно в направлении Лимана и Святогорска.

"Основная задача на данный момент — взять под контроль логистику Сил обороны Украины", — поясняет Снегирев.

Дополнительную проблему создает район Александровки, где, по словам эксперта, российские войска контролируют доминирующие высоты. Это расширяет для них радиус действия и дает больше возможностей для применения FPV-дронов, в частности на оптоволоконной линии связи. Пока противник удерживает эти высоты, ситуация на Лиманском направлении будет оставаться сложной.

В то же время результаты действий украинских войск, по оценке Снегирева, уже позволили существенно снизить непосредственную угрозу прорыва к Святогорску и установления контроля над Лиманом. Однако в районе самого Лимана россияне продолжают применять тактику проникновения небольших штурмовых групп.

Не Лиман как конечная цель: зачем РФ нужны Славянск и Краматорск

Лиманское направление для российского командования, по словам Снегирева, важно прежде всего как один из путей к гораздо более значимой стратегической цели — Славянску и Краматорску.

"На Славянском направлении российские войска пытаются продвигаться сразу по нескольким маршрутам. Один из них проходит через район Кривой Луки, другой — в направлении Николаевки. Таким образом противник пытается создать фланговую угрозу и постепенно охватить украинскую оборону, а не пробивать её в одном месте", — говорит Снегирёв.

По словам эксперта, отдельной целью является Славянская ТЭС. Её значение заключается не только в самом объекте, но и в энергообеспечении значительной части подконтрольной Украине территории Донецкой области. Именно поэтому на этом направлении российские войска продолжают концентрировать штурмовую пехоту и активно применяют управляемые авиабомбы.

Еще один опасный участок — трасса Бахмут — Славянск и район канала Северский Донец — Донбасс. Российские войска, по словам Снегирева, пытаются закрепиться вблизи водного препятствия и создать предпосылки для дальнейшего продвижения к Северскому Донцу.

Таким образом, речь снова идет о попытке оказать давление сразу по нескольким направлениям, создавая угрозу флангового окружения Славянска.

На данный момент непосредственных боев за город не ведется. Расстояние от передовых российских позиций до Славянска, по разным оценкам эксперта, составляет примерно 12–15 километров. Однако негативной тенденцией он называет постепенное продвижение вдоль Бахмутской трассы, а также активность противника в районах Кривой Луки и Закитного.

Купянск как отвлекающий маневр: где может находиться настоящая цель россиян

Еще одним направлением, где российские войска активно применяют тактику инфильтрации, остается Купянский. Однако, по словам Дмитрия Снегирева, здесь важно обращать внимание не только на бои непосредственно за город.

На правом берегу Оскола силы обороны добиваются определенных тактических успехов. В частности, украинским войскам удалось улучшить положение между Дворичной и Западным, что затруднило россиянам попытку объединить отдельные участки фронта и использовать кратчайший маршрут для сосредоточения штурмовых групп.

В то же время ситуация на левом берегу остается более сложной: там российские войска пытаются продвигаться в направлении Куриловки и далее расширять зону своего присутствия.

При этом Снегирев считает, что сам Купянск для российского командования имеет в значительной степени политическое и информационное значение. Гораздо более важной военной целью он называет Купянск-Вузловой.

"Купянск как районный центр нужен им прежде всего в качестве символа. А стратегическая цель — Купянск-Вузловой", — поясняет эксперт.

Причина — его логистическое значение. Это крупный железнодорожный и автомобильный узел, контроль над которым потенциально позволил бы россиянам сформировать ударную группировку для дальнейших действий вдоль Оскола.

"Конечной целью в таком случае снова может стать прорыв в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Здесь можно провести параллель с 2022 годом, когда российская Изюмская группировка пыталась создать угрозу окружения украинских сил в районе Славянска и Краматорска", — говорит Снегирев.

Эксперт обращает внимание и на информационный аспект: в российских сообщениях гораздо больше говорится о Купянске, тогда как Купянск-Узловой упоминается гораздо реже. По его мнению, это может быть попыткой не раскрывать истинное направление сосредоточения усилий.

По двое-трое: как изменилась российская тактика

Именно Купянское направление, по словам Снегирева, наглядно демонстрирует изменение российской тактики.

После предыдущих неудачных попыток проведения концентрированных штурмов россияне всё чаще засылают в зону украинской обороны небольшие группы — порой всего по двое-трое военных.

Они не пытаются сразу захватить обширный участок или населенный пункт. Задача таких групп — пройти незаметно, закрепиться в застройке, насаждениях или других укрытиях, дождаться следующих групп и только после этого постепенно наращивать свое присутствие.

В районе Купянска, отмечает эксперт, такие группы проникают сразу с нескольких направлений.

Эта модель принципиально отличается от крупных механизированных атак, которые Россия активно применяла на предыдущих этапах войны. Теперь противник старается избегать крупных скоплений техники и людей, которые быстро становятся мишенями для украинских дронов и артиллерии.

Вместо этого фронт фактически "прощупывают" десятками небольших групп.

"Они не пытаются наносить сосредоточенные удары в одном направлении, а фактически прощупывают нашу оборону. Где проломится — туда и пойдут", — объясняет Снегирев.

"Тысяча порезов": зачем Россия растягивает фронт

Подобную тактику российские войска применяют и на границе Харьковской области, в частности в районе Милового.

"Смысл таких действий не обязательно заключается в быстром захвате значительной территории. Российское командование пытается создавать одновременно множество небольших угроз, вынуждая Силы обороны реагировать на каждую из них и перебрасывать резервы", — отмечает Снегирев.

Эксперт называет это тактикой "тысячи порезов": вместо одного сильного удара противник создает десятки локальных точек напряжения.

Одна из целей — заставить украинское командование перебросить оперативные резервы с Купянского направления в приграничные районы. В перспективе россияне, по оценке Снегирева, могут попытаться связать между собой группировки в районах Милового, Купянска и Волчанска и таким образом сформировать более широкую зону давления вдоль границы.

Именно поэтому локальное проникновение нескольких российских военнослужащих не следует автоматически рассматривать как прорыв фронта. Однако опасность возникает тогда, когда таких групп становится много и хотя бы части из них удаётся закрепиться.

В таком случае противник может подтягивать следующие подразделения, расширять "серую зону" и постепенно превращать тактическое проникновение в полноценный участок наступления.

Где сейчас наибольшая угроза: Лиман, Славянск, Купянск и Константиновка

Несмотря на тактические успехи Сил обороны, Снегирев призывает не воспринимать ситуацию на фронте как перелом в пользу Украины. Россия сохраняет возможность перебрасывать оперативные резервы между участками и продолжает оказывать давление там, где видит перспективу дальнейшего продвижения.

Наиболее опасными эксперт в настоящее время называет Лиманское, Славянское и Купянское направления. Именно там противник сочетает проникновение небольших штурмовых групп с давлением на украинскую логистику и попытками занять выгодные рубежи.

Особо обостряется ситуация в районе Константиновки. По словам Снегирева, российские войска активизировались в районах Червоного и Иванополья, причем оценки контроля над отдельными участками различаются: российская сторона заявляет о захвате территорий, тогда как с украинской стороны они обозначаются как "серая зона".

Дополнительное давление создает активизация противника в районе Часового Яра. Длительное удержание украинскими войсками отдельных позиций в этом районе не позволяло россиянам создать благоприятные условия для оперативного окружения группировки Сил обороны в районе Константиновки. Теперь противник пытается усилить давление и на этом фланге.

То есть российская логика на разных участках фронта остается схожей: не обязательно прорывать оборону одним мощным ударом. Достаточно создать несколько одновременных точек напряжения, заставить Украину вводить резервы, найти слабый участок — и уже там наращивать присутствие.

Именно поэтому, подчеркивает эксперт, нынешние успехи Сил обороны следует оценивать сдержанно.

"Есть тактические успехи, мы укрепили позиции, лишили противника возможности прорваться к Святогорску и Лиману. Но говорить, что противника отбросили и он отступает, нельзя", — говорит Снегирев.

КАБы прокладывают путь пехоте: это позволяет РФ продвигаться дальше

Еще одним фактором, значительно расширяющим возможности российских штурмовых групп, остается авиация.

По словам Снегирева, перед попытками наступления российские войска активно наносят авиаудары, фактически разрушая украинские позиции и застройку на выбранных участках. После этого в разбитую оборону уже пытаются проникнуть небольшие пехотные группы.

"То есть инфильтрация групп по два-три военных не происходит сама по себе. Ей предшествуют удары КАБ и другими средствами поражения, которые должны снизить способность украинской пехоты удерживать позиции.

Именно массированное применение фронтовой авиации является одним из ключевых рисков для дальнейшего развития российского наступления. Снизить это давление можно, прежде всего, ударами по местам базирования авиации, поскольку непосредственно противодействовать большому количеству управляемых авиабомб средствами ПВО чрезвычайно сложно", — говорит Снегирев.

Впрочем, у российской модели наступления есть и очевидное слабое место — высокие человеческие потери.

По данным, приведенным Снегиревым, только за август потери российской армии составили около 42 тысяч военнослужащих. Это примерно на шесть тысяч больше, чем возможности РФ компенсировать потери за счет текущего пополнения.

То есть российская армия постепенно теряет личный состав быстрее, чем способна его восполнять. Но пока этого недостаточно, чтобы остановить наступление: у Москвы все еще есть резервы и возможность перебрасывать их между различными участками фронта.

Именно в этом и заключается главная особенность нынешнего этапа боевых действий. Россия всё реже пытается прорвать фронт крупной ударной группой. Вместо этого она создаёт множество локальных угроз, заводит в промежутки обороны минимальные пехотные группы, поддерживает их авиацией и ждёт, где украинская оборона окажется самой слабой.

Операция "Вивальди" показала, что такие проникновения можно ликвидировать и восстанавливать утраченные позиции. Однако пока у России есть резервы, авиационная поддержка и возможность одновременно оказывать давление по нескольким направлениям, угроза новых проникновений и попыток превратить их в полноценный прорыв будет сохраняться.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса рассказал о сроках, которые Кремль установил для российских войск по оккупации Донбасса.