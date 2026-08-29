Российским войскам поручили спланировать наступление на Киев и Чернигов, — Палиса

Разведка подтвердила, что военное руководство РФ получило задание разработать план наступательных операций в направлении Киева и Чернигова.

"Мы действительно получали информацию от разведывательных служб, причем подтвержденную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова", — сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами, передает УНИАН.

"Я прошу обратить внимание: спланировать и подготовиться. То есть, действительно, там рассматривалось несколько вариантов. Соответственно, Генеральным штабом Вооружённых сил Украины разработаны возможные варианты ответа, обороны, защиты и противодействия этим мерам", — отметил он.

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Палиса подчеркнул, что в настоящее время Украина не фиксирует формирования российских наступательных группировок на этих направлениях, поэтому непосредственной угрозы наступления сейчас нет.

По его словам, Россия лишь прорабатывает различные сценарии развития событий, тогда как Генштаб ВСУ уже подготовил варианты обороны и противодействия.

Заместитель главы ОП сообщил, что Украина сосредоточена на том, чтобы не допустить возникновения условий, которые позволили бы российским войскам начать наступление.

Это не первый раз, когда в правительстве говорят о том, что россияне готовят новое наступление на Украину.

Так, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую и Киевскую области из Брянской области. В то же время на данный момент украинские военные не фиксируют скопления российских сил на этом направлении, а ситуацию вдоль границы контролируют Силы обороны.

30 июня Александр Сырский, который в то время был главнокомандующим, заявил, что РФ может начать наступление на Черниговскую область с территории Брянской области, однако Силы обороны готовятся к такому развитию событий.

17 июля Сырский отметил, что армия РФ не отказывается от своих намерений захватить украинские территории и создать так называемую буферную зону на севере страны.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что Россия действительно может готовить вторжение в Черниговскую область Украины.

"Фокус" собрал информацию о возможности новой волны мобилизации в РФ и узнал мнения военных аналитиков о появлении нового фронта в Черниговской области.