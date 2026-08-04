Россия может начать вторжение в Черниговской области, — Демченко (видео)

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что Россия действительно может готовить вторжение в Черниговскую область Украины.

Об угрозе наступления ВС РФ на Чернигов свидетельствуют разведывательные данные, полученные Генштабом ВСУ, заявил представитель ГПСУ в эфире телемарафона. Российское командование может начать вторжение или имитировать угрозу вторжения, добавил он.

Наступление РФ — Демченко об угрозе для Черниговской области, см. с 6:54

Представитель пограничной службы ответил на вопрос о том, как отличить демонстративные операции от подготовки к реальному наступлению.

"Генеральный штаб также отмечал, что имеются разведывательные данные о том, что в планах противника — использовать этот участок украинской границы в Черниговской области для попытки вторжения. Или же, даже не имея достаточных сил, предпринимать такие демонстративные действия, чтобы Украина перебросила на это направление дополнительные силы, не используя их на более важных направлениях", — сказал Демченко.

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В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что на сегодняшний день на этом направлении все же не отмечается роста активности диверсантов и нет пехотных групп, которые пытались бы пересечь границу.

Другие вопросы к Демченко касались, в частности, ситуации на границе с Беларусью. По словам представителя ГПСУ, Россия не собрала на северных границах Украины ударную группировку, но Кремль продолжает оказывать давление на диктатора Лукашенко, чтобы тот допустил новое наступление.

Новое наступление РФ — угроза для Черниговской области

Украинское командование регулярно сообщает о ситуации на фронте, но в отчетах не упоминается о каких-либо угрозах для Черниговской области. Впрочем, летом уже появлялась информация об угрозе наступления РФ на Черниговскую область. Например, 22 июля появилось интервью генерала Сергея Кривоноса, в котором он говорил о наступлении россиян на Чернигов. По словам Кривоноса, Кремль объявит мобилизацию, наберет 370 тыс. солдат и попытается атаковать северо-восточную область Украины.

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