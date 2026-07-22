Разослали 370 тысяч повесток: россияне собираются наступать на Чернигов, — Кривонос

Генерал-майор Сергей Кривонос считает, что россияне готовятся к новому наступлению и даже отменяют отпуска в ВС РФ.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в интервью проекту "Ход Тузова" высказал мнение, что Россия планирует мобилизацию на осень и может расширить боевые действия на Черниговскую область. На это, по его мнению, указывают несколько факторов.

Кривонос заявил, что с 28 июля отменены отпуска в Вооруженных силах Российской Федерации и других правоохранительных органах России. По его мнению, это первый признак того, что россияне планируют что-то серьезное на ближайшие месяцы.

"Во-вторых, российские военкоматы уже раздали 370–380 тысяч повесток гражданам РФ. В течение следующих двух месяцев будет проведен дополнительный призыв того количества, о котором я сказал. Что это значит? Никто не призывает людей просто так. Людей призывают для того, чтобы они либо приняли участие в формировании новых воинских частей, либо восполнили потери в действующих воинских частях. Конечно, после прохождения определенной подготовки", — сказал Кривонос.

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Он подчеркнул, что всегда рассматривает все вопросы с точки зрения наихудшего сценария для Украины, и поэтому уверен, что 370 000 — это внушительная цифра, и это дает россиянам возможность "развернуть активные действия на других участках российско-украинского фронта или российско-украинской границы".

"Дело не только в Сумской области или в активизации деятельности в Сумской области. Чернигов — весьма заманчивый кусочек для россиян как в информационном поле, так и в геополитическом плане. Сколько там от Чернигова до границы? По такой прямой прекрасной дороге за полтора часа совершенно спокойно можно доехать. С учётом того, что количество наших резервов значительно ограничено", — сказал Кривонос.

По его мнению, "пока существует Российская Федерация, стремящаяся уничтожить Украину, мы будем находиться под угрозой".

Напомним, в ВСУ назвали пять самых опасных направлений наступления РФ.

А главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский предупреждал, что российский Генштаб получил приказ от Владимира Путина разработать новые планы захвата Киева. По мнению Сырского, наиболее вероятным является наступление на Черниговскую область, но для атаки на Киев необходимо согласие Минска, которого пока нет.