Самые горячие точки фронта: в ВСУ назвали пять самых опасных направлений наступления РФ

Российские войска в ходе летнего наступления наступают сразу по пяти направлениям, однако украинская оборона по-прежнему остается эффективной.

Об этом заявил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы-Украина".

По словам Трегубова, до завершения летней кампании российское командование пытается максимально задействовать имеющийся личный состав, чтобы добиться территориальных прорывов.

"Сопротивление, которое им сейчас оказывается, эффективно. В Лиманском районе идет очень активное физическое уничтожение россиян. В Купянске, несмотря на то, какие усилия там прилагают россияне и как долго они их прилагают, всё же очень эффективно налажена украинская оборона. Коэффициент уничтожения россиян очень высок", — сказал Трегубов.

Відео дня

Харьковское направление на карте DeepState Фото: Скриншот

По словам Трегубова, наибольшее давление российские войска оказывают в Харьковской области — на Великобурлукском и Волчанском направлениях, в районах Казачьей Лопани, Дегтярного и Липцев. Также активные боевые действия продолжаются на востоке Сумской области, в частности вблизи Грабовского.

Сумское направление на карте DeepState Фото: Скриншот

Что говорит Генштаб о ситуации на этих направлениях

По данным Генерального штаба ВСУ от 21 июля, наиболее активные бои в Харьковской области велись на Южно-Слобожанском направлении, где украинские военные отразили семь атак российских войск. Оккупанты пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлениях Цегельного, Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного. На Купянском направлении враг совершил ещё три атаки — в направлениях Петропавловки, Колесниковки и Куриловки. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили один вражеский штурм.

Напомним, газета The Telegraph сообщала, что Украина предупредила Россию о готовности применить баллистические ракеты, если Кремль не согласится завершить войну по нынешней линии фронта.

Ранее Фокус сообщал, что в мае 2026 года Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских войск территорию, площадь которой превышала площадь территории, захваченной армией РФ за тот же период.