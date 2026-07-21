Найгарячіші точки фронту: у ЗСУ назвали п'ять найнебезпечніших напрямків наступу РФ

Російські війська під час літнього наступу тиснуть одразу на п'яти напрямках, однак українська оборона залишається ефективною.

Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

За словами Трегубова, до завершення літньої кампанії російське командування намагається максимально використати наявний особовий склад, щоб досягти територіальних просувань.

"Опір, який їм зараз чиниться, ефективний. На Лиманщині йде дуже активне фізичне знищення росіян. У Куп’янську, незважаючи на те, які зусилля там докладають росіяни і як довго вони їх докладають, все ж дуже ефективно налагоджена українська оборона. Знищення росіян по коефіцієнту йде дуже високим", — сказав Трегубов.

Харківський напрямок на мапі DeepState Фото: Скриншот

За словами Трегубова, найбільший тиск російські війська чинять на Харківщині — на Великобурлуцькому, Вовчанському напрямках, у районах Козачої Лопані, Дегтярного та Липців. Також активні бойові дії тривають на сході Сумської області, зокрема поблизу Грабовського.

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Сумський напрямок на мапі DeepState Фото: Скриншот

Що каже Генштаб про ситуацію на цих напрямках

За даними Генерального штабу ЗСУ від 21 липня, найактивніші бої на Харківщині тривали на Південно-Слобожанському напрямку, де українські військові відбили сім атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Цегельного, Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог здійснив ще три атаки — у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники зупинили один ворожий штурм.

Нагадаємо, The Telegraph повідомляв, що Україна попередила Росію про готовність застосувати балістичні ракети, якщо Кремль не погодиться завершити війну за нинішньою лінією фронту.

Раніше Фокус писав, що у травні 2026 року Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських військ більшу площу території, ніж армія РФ змогла захопити за той самий період.