ЗСУ у травні 2026 року звільнили більше території, ніж захопили російські війська, — ISW

Українські сили оборони у травні 2026 року звільнили та зачистили від російських підрозділів більше території, ніж російська армія змогла захопити за той самий період. Про це свідчать оцінки аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Висновок щодо про уповільнення просування російських військ і покращення позицій ЗСУ на окремих ділянках фронту, роблять різні джерела, повідомили ISW.

ISW оцінив, що російські війська захопили або проникли близько 40 кв. км у травні 2026 року, але розрахунки ISW, без урахування зон проникнення Росії, показали, що російські війська втратили контроль над приблизно 280 кв. км. У квітні 2026 року російські війська захопили або проникли близько 28 квадратних кілометрів, але втратили контроль над приблизно 116 квадратними кілометрами.

Незважаючи на використання інших методів картографування, ніж у ISW, видання "Мілітарний", посилаючись на свої джерела в українських військових, також повідомило, що українські війська відновили контроль на площі близько 250 кв. км у травні 2026 року, тоді як російські війська захопили лише 130 кв. км за той самий період. Для порівняння – у квітні 2026 року українські війська звільнили або очистили близько 80 кв. км, тоді як російські війська захопили від 150 до 160 кв. км.

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ISW зазначає, що також існують ділянки, на яких російські війська, — іноді дуже невеликі групи з кількох солдатів, — проникли та зберігають обмежену присутність, але не контролюють їх у доктринальному сенсі військової справи.

"Поточна бойова ситуація, в якій українські та російські позиції часто перемежовуються, а "зона ураження" (зона підвищеного ризику ударів дронів) розширюється, ускладнюючи точні розрахунки щодо російських та українських здобутків та втрат. Кожне джерело, ймовірно, використовує різні методології для розрахунку здобутків, але все ж доходить подібних загальних висновків щодо дій Росії та України на полі бою на цьому етапі війни", — наголосили в ISW.

Інститут вивчення війни також зазначив, що українські війська завдали серію ударів по Санкт-Петербургу після закриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЄФ) 6 червня, що вкотре продемонструвало, що Росія не може надійно захистити свої великі міста від українських ударів навіть під час визначних міжнародних подій.

Нагадаємо, що за даними Міністерства оборони України, у травні 2026 року російська армія зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни. Українські військові ліквідували тисячі окупантів, а також значну кількість бронетехніки, артилерії та автомобільної техніки ворога. У Міноборони зазначали, що високі втрати РФ стали наслідком активних бойових дій та ефективної роботи Сил оборони України.

Раніше ми також інформували, що темпи російського наступу почали сповільнюватися через дефіцит піхоти та значні втрати особового складу. Військовослужбовець Олександр Карпюк (позивний "Серж Марко") зазначив, що командування РФ дедалі частіше змушене перекидати резерви для утримання поточних позицій. На окремих ділянках фронту українські військові перехоплювали ініціативу та проводили успішні контратаки.