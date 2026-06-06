Усе зафіксовано: Міноборони повідомило про рекордні втрати ЗС РФ у травні (фото)

Українське Міноборони повідомило, що сукупні втрати ЗС РФ за травень 2026 року склали 31 530 чоловік особового складу. До цього числа входять знищені та важко поранені російські окупанти.

У відомстві додають, що всі втрати окупаційної армії були верифіковані за допомогою відеопідтверджень. Про це йдеться в заяві пресслужби міністерства.

"Усі втрати ворога зафіксовані на відео в межах програми Армія дронів.Бонус", — вказано в заяві.

Також серед успіхів українських військових, як повідомляють в Міноборони, стали подвійне зростання кількості уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від лінії бойового зіткнення та досягнення рекордних показників зі знищення автомобільної та мототехніки ворога.

Заява Міноборони про успіхи Сил оборони за травень 2026 року Фото: скриншот

Серед успіхів представників Сил оборони відзначається збільшення кількості збитих російських ударних дронів "Shahed" на 50% в порівнянні з квітнем. Сукупна кількість місій з логістики та евакуації за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК) перевищила позначку в 14 тисяч.

Відео дня

"Виснажуємо ворога у небі, в морі та на землі, знекровлюємо його економіку – для завершення війни у сильній позиції", — резюмується у повідомленні Міноборони України.

Раніше Фокус повідомляв про те, як росіяни обмежили автомобільний рух на ТОТ через українські дрони. Заборона діє на визначених ділянках траси Р-150 Бєлгород — Старобільськ — Луганськ — Донецьк — Маріуполь.

Згодом стало відомо, що дрони знову вразили низку об'єктів у Санкт-Петеребурзі. У мережі повідомляють про влучання у районі морського порту і по складу боєприпасів росіян.