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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Усе зафіксовано: Міноборони повідомило про рекордні втрати ЗС РФ у травні (фото)

Усі втрати зафіксовано: Міноборони повідомило про рекордні втрати ЗС РФ у травні (фото)
Втрати убитими та важкопораненими перевалили у травні за позначку в 31 тисячу | Фото: РБК-Україна

Українське Міноборони повідомило, що сукупні втрати ЗС РФ за травень 2026 року склали 31 530 чоловік особового складу. До цього числа входять знищені та важко поранені російські окупанти.

У відомстві додають, що всі втрати окупаційної армії були верифіковані за допомогою відеопідтверджень. Про це йдеться в заяві пресслужби міністерства.

"Усі втрати ворога зафіксовані на відео в межах програми Армія дронів.Бонус", — вказано в заяві.

Також серед успіхів українських військових, як повідомляють в Міноборони, стали подвійне зростання кількості уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від лінії бойового зіткнення та досягнення рекордних показників зі знищення автомобільної та мототехніки ворога.

міноборони заява 6 червня 26
Заява Міноборони про успіхи Сил оборони за травень 2026 року
Фото: скриншот

Серед успіхів представників Сил оборони відзначається збільшення кількості збитих російських ударних дронів "Shahed" на 50% в порівнянні з квітнем. Сукупна кількість місій з логістики та евакуації за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК) перевищила позначку в 14 тисяч.

Відео дня

"Виснажуємо ворога у небі, в морі та на землі, знекровлюємо його економіку – для завершення війни у сильній позиції", — резюмується у повідомленні Міноборони України.

Раніше Фокус повідомляв про те, як росіяни обмежили автомобільний рух на ТОТ через українські дрони. Заборона діє на визначених ділянках траси Р-150 Бєлгород — Старобільськ — Луганськ — Донецьк — Маріуполь.

Згодом стало відомо, що дрони знову вразили низку об'єктів у Санкт-Петеребурзі. У мережі повідомляють про влучання у районі морського порту і по складу боєприпасів росіян.