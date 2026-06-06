Страх перед дронами ЗСУ: окупанти обмежили перевезення на Луганщині трасою "Новоросія"

На тимчасово окупованій частині Луганської області російські окупаційні структури з 04:00 6 червня 2026 року запровадили обмеження на пасажирські перевезення федеральними трасами. Також під заборону потрапив рух 18 приміських поїздів на окремих ділянках окупованих частин Луганської та Донецької областей.

На території так званої "ЛНР" з 6 червня почали діяти нові обмеження на пасажирські перевезення автомобільними дорогами та рух приміського залізничного транспорту, повідомляється ватажком окупаційної адміністрації Луганської області Леоніда Пасічника у документі "Указ Глави ЛНР щодо деяких питань обмеження пересування у період дії військового стану на території Луганської Народної Республіки".

Документ стосується обмеження пересування в період дії воєнного стану на території "ЛНР". У тексті указу йдеться про заборону пасажирських перевезень дорогами, які ведуть у напрямку так званої ДНР, окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Окупаційна адміністрація пояснює такі заходи безпековою ситуацією та заявляє про частіші атаки українських безпілотників. Виконання поклали на військову комендатуру регіону.

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Обмеження стосуються регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень, які здійснюють суб’єкти господарювання. Заборона діє на визначених ділянках траси Р-150 Бєлгород — Старобільськ — Луганськ — Донецьк — Маріуполь, зокрема на відрізку від км 518+910 до км 532+255.

Крім того, пасажирські перевезення заборонили по всій довжині траси Р-280 Новоросія, яка проходить за маршрутом Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Сімферополь. Саме цю дорога є одним із ключових транспортних напрямків між захопленими територіями та Росією.

Окремим пунктом окупанти заборонили перевезення груп дітей автомобільним транспортом по території "ЛНР". Виняток залишили лише для заходів, які проводяться "Мінобрнауки" регіону. Також введено обмеження на рух приміських поїздів. За оприлюдненими даними, йдеться про 18 рейсів на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

У документі зазначено, що всі рухи приміських потягів заборонені до окремого розпорядження – винятки має визначати окупаційний "Мінтранс" так званої "ЛНР". Водночас внутрішні автобусні рейси, за заявами окупаційних структур, мають продовжити роботу. У деяких випадках маршрути таких рейсів змінять, однак повністю зупиняти внутрішнє автобусне сполучення наразі не планують.

Нагадаємо, що в ніч на 5 червня безпілотники атакували окуповані частини Донецької та Луганської областей. У Луганську під ударом опинилася нафтобаза, де спалахнула сильна пожежа. Також моніторингові канали повідомляли про вибухи у Вуглерівську та Маріуполі.

Раніше ми також інформували, що дрони Третього армійського корпусу ЗСУ працювали в тилу російських військ на окупованих територіях. Безпілотники фіксували цілі біля Донбас-Арени, на трасі до Луганська та в районі КПП Ізварине. У 3 АК заявили про розширення вогневого контролю над логістикою ЗС РФ.