Дрони уразили нафтобазу в окупованому Луганську: здійнялася сильна пожежа (відео)

У ніч на 5 червня безпілотники атакували окуповані території Донецької та Луганської областей, уразивши зокрема об'єкти нафтопереробної промисловості росіян.

У Луганську під атакою безпілотників опинилася нафтобаза, де здійнялася сильна пожежа. Про це повідомили OSINT-канали.

"Окупований Луганськ, ударники ймовірно влупили по нафтобазі", — пишуть аналітики.

Аналітики каналу "КіберБорошно" підтвердили ураження об'єкта. За інформацією дослідників, це повторне ураження цієї нафтобази: попереднього разу Сили оборони атакували її у жовтні 2025 року.

Варто зазначити, що офіційних підтверджень ураження об'єкта на момент публікації не надходило.

Окрім цього, моніторингові канали повідомляли про атаку безпілотників на Вуглерівськ в окупованій частині Донецької області. Повідомлялося, що під ударом могла опинитися місцева підстанція, на якій спалахнула масштабна пожежа. Також ймовірною ціллю дронів були об'єкти залізничної інфраструктури росіян.

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Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також повідомив про серію вибухів в окупованому Маріуполі. Епіцентром атаки, попередньо, опинився порт.

"Маріуполь та район. Щонайменше два влучання в Сопіно. Попередньо — район бази "Азовмаша", де давно концентрація росіян. Також повідомляють про пожежу після влучання в с. Белосарайська коса. Агресивна робота ППО в районі с. Урзуф", — інформував Андрющенко.

Подробиць щодо наслідків атак та підтвердження уражень об'єктів окупантів на момент публікації не було.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня дрони атакували Севастополь, Сімферополь, а також вибухи лунали в районі військових аеродромів у Криму.

Також росіяни у ніч на 4 червня перекрили Кримський міст через атаку дронів: у Керчі прогриміли потужні вибухи.