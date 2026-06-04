Масована атака на окупований півострів: у Керчі прогриміли потужні вибухи, Кримський міст перекрили

На тлі масованої атаки безпілотників на тимчасово окупований півострів у ніч на 4 червня влада перекрила Кримський міст. Через кілька хвилин у Керчі прогриміла серія потужних вибухів.

Росіяни перекрили Кримський міст для руху автомобільного транспорту близько 02:40 години. Про це йдеться у повідомленні моніторингового каналу, що стежить за ситуацією на мосту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — попередили росіян.

Через деякий час проукраїнський моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" інформував, що у Керчі було чутно щонайменше 6 сильних вибухів. У російських пабліках написали, що у Керчі працює протиповітряна оборона, і закликали не знімати об'єкти інфраструктури і роботу ППО.

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Інформації щодо влучань чи наслідків атаки на Керч на момент публікації не надходило.

Масована атака на Крим у ніч на 4 червня: що відомо

Пізно увечері у різних частинах окупованого Криму повідомили про звуки вибухів та активну роботу ППО. Моніторингові канали писали про вибухи у Севастополі, Сімферополі та у районі військових аеродромів "Кача", "Саки", "Бельбек" та неподалік від летовища "Гвардійське".

Станом на 02:30 годину атака на Крим продовжувалася. У мережі показали ймовірні кадри "прильоту" неподалік від парку Перемоги у Севастополі, неподалік від якого була розташована установка ППО "Панцир". Аналітики припускають, що удар міг відбутися саме по цьому об'єкту.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збиття понад 20 безпілотників в районі Північної сторони, Стрілецької бухти та Інкермана.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов писав, що у Сімферополі атака сталася на нежитлові об'єкти, внаслідок чого загинули троє людей, і ще семеро зазнали поранень.

Нагадаємо, уночі 3 червня дрони атакували завод "Прогрес" у Тамбовській області РФ.

Також 3 червня безпілотники уразили нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі.