Массированная атака на оккупированный полуостров: в Керчи прогремели мощные взрывы, Крымский мост перекрыли

На фоне массированной атаки беспилотников на временно оккупированный полуостров в ночь на 4 июня власти перекрыли Крымский мост. Через несколько минут в Керчи прогремела серия мощных взрывов.

Россияне перекрыли Крымский мост для движения автомобильного транспорта около 02:40 часов. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала, который следит за ситуацией на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — предупредили россиян.

Через некоторое время проукраинский мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" информировал, что в Керчи было слышно не менее 6 сильных взрывов. В российских пабликах написали, что в Керчи работает противовоздушная оборона, и призвали не снимать объекты инфраструктуры и работу ПВО.

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Информации о попаданиях или последствиях атаки на Керчь на момент публикации не поступало.

Массированная атака на Крым в ночь на 4 июня: что известно

Поздно вечером в разных частях оккупированного Крыма сообщили о звуках взрывов и активной работе ПВО. Мониторинговые каналы писали о взрывах в Севастополе, Симферополе и в районе военных аэродромов "Кача", "Саки", "Бельбек" и неподалеку от аэропорта "Гвардейское".

По состоянию на 02:30 часов атака на Крым продолжалась. В сети показали вероятные кадры "прилета" неподалеку от парка Победы в Севастополе, неподалеку от которого была расположена установка ПВО "Панцирь". Аналитики предполагают, что удар мог произойти именно по этому объекту.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии более 20 беспилотников в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов писал, что в Симферополе атака произошла на нежилые объекты, в результате чего погибли три человека, и еще семеро получили ранения.

Напомним, ночью 3 июня дроны атаковали завод "Прогресс" в Тамбовской области РФ.

Также 3 июня беспилотники поразили нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге.