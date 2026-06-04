Взрывается в Севастополе, Симферополе и в районе военных аэродромов: Крым массированно атакуют дроны (видео)

Поздно вечером 3 июня и после полуночи в разных уголках оккупированного Крыма были слышны взрывы и активная работа ПВО. В сети пишут об атаке на Севастополь, Симферополь и ряд военных аэродромов россиян.

Около полуночи произошло попадание БПЛА по воинской части ВС РФ в центре Симферополя. Об этом сообщили в мониторинговых Telegram-каналах.

"В 23.44 в центре Симферополя прилет в российскую воинскую часть, сообщают подписчики", — говорится в сообщении.

Официальных подтверждений поражения воинской части пока не поступало.

Сообщение о возможном поражении российской воинской части в Симферополе

Кроме того, серию взрывов и активную работу российской ПВО было слышно в районе военных аэродромов "Кача", "Саки", "Бельбек" и неподалеку от аэропорта "Гвардейское". Под ударом также оказался поселок Гресовский под Симферополем, рядом с которым расположены две нефтебазы, пишут мониторинговые каналы. Аналитики отмечают, что эти нефтебазы уже были атакованы в октябре прошлого года, и обе они принадлежат к сети АЗС TES.

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Так называемый губернатор Севастополя Развожаев атаку на город подтвердил, заявив о якобы сбитии по меньшей мере 7 дронов.

"Уже сбито 7 БпЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы", — сообщил оккупационный чиновник.

О последствиях Развожаев на момент публикации не рассказывал, а лишь отметил, что якобы в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание кровли двухэтажного частного дома.

Напомним, 3 июня командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что СБС поразили корвет "Бойкий" в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

Также 3 июня дроны атаковали Санкт-Петербург, поразив нефтяной терминал.