Вибухає у Севастополі, Сімферополі та у районі військових аеродромів: Крим масовано атакують дрони (відео)

Пізно ввечері 3 червня та після опівночі у різних куточках окупованого Криму було чутно вибухи та активну роботу ППО. У мережі пишуть про атаку на Севастополь, Сімферополь та низку військових аеродромів росіян.

Близько опівночі сталося влучання БпЛА по військовій частині ЗС РФ у центрі Сімферополя. Про це повідомили у моніторингових Telegram-каналах.

"О 23.44 у центрі Сімферополя приліт у російську військову частину, повідомляють підписники", — йдеться у повідомленні.

Офіційних підтверджень ураження військової частини наразі не надходило.

Повідомлення про можливе ураження російської військової частини у Сімферополі

Окрім того, серію вибухів та активну роботу російської ППО було чутно у районі військових аеродромів "Кача", "Саки", "Бельбек" та неподалік від летовища "Гвардійське". Під ударом також опинилося селище Гресівський під Сімферополем, поруч з яким розташовані дві нафтобази, пишуть моніторингові канали. Аналітики зазначають, що ці нафтобази вже були атаковані у жовтні минулого року, і обидві вони належать до мережі АЗС TES.

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Так званий губернатор Севастополя Развожаєв атаку на місто підтвердив, заявивши про нібито збиття щонайменше 7 дронів.

"Вже збито 7 БпЛА у Нахімівському районі, в районі Північної сторони та Парку Перемоги", — повідомив окупаційний чиновник.

Про наслідки Развожаєв на момент публікації не розповідав, а лише зазначив, що нібито внаслідок падіння уламків БпЛА сталося займання покрівлі двоповерхового приватного будинку.

Нагадаємо, 3 червня командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що СБС уразили корвет "Бойкий" у Кронштадті під Санкт-Петербургом.

Також 3 червня дрони атакували Санкт-Петербург, уразивши нафтовий термінал.