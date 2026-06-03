Дали "леща диктаторскому режиму": СБС поразили корвет "Бойкий" в Кронштадте, — "Мадяр"

Российский корвет "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного вооружения, получил поражение в Кронштадте под Санкт-Петербургом. По данным украинских военных, удар был нанесен по кораблю во время его пребывания на плановом ремонте в сухом доке.

3 июня на своей странице в Telegram командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что операторы 1-го отдельного центра СБС поразили российский корвет "Бойкий" в Кронштадте, который считается одной из главных баз российского флота на Балтике.

По словам военного, атака произошла в 06:35. На тот момент корабль находился в сухом доке имени Велещинского, где проходил плановый ремонт после очередного похода. Кроме того, Бровди опубликовал видео поражения и заявил, что операцию выполнили бойцы подразделения "Птицы" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

В общем, корвет "Бойкий" относится к проекту 20380 и входит в состав Балтийского флота РФ. Корабль спустили на воду в 2011 году, а уже через два года он официально стал в строй российского флота. Также, по словам военного, судно оснащено современным вооружением, в частности управляемыми ракетами, и предназначено для выполнения широкого спектра боевых задач в морской зоне.

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В сообщении командующего СБС отмечается, что "Бойкий" активно использовался российским флотом во время походов вблизи границ стран НАТО.

"Имеет феерическую историю путешествий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефте-флот червей, трудяга. Запомнился триумфальным тараном исследовательского судна "Адмирал Владимирский"...Как там было в 1921 во время подавленного кровавого восстания матросов? "Власть Советам, а не партии!" метафорически, но символически — пощечина диктаторскому режиму. И уж точно тенденциозно. Дальше будет...", — написал "Мадяр".

Напомним, что 3 июня ударные беспилотники атаковали Санкт-Петербург, поразив "Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших объектов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе. В целом после атаки над городом поднялся густой черный дым, а российское издание Astra с помощью OSINT-анализа подтвердило попадание по территории терминала. Более того, этот обстрел произошел в день открытия Петербургского международного экономического форума, который продлится до 6 июня.

Ранее, в ночь на 30 мая украинские Силы беспилотных систем атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области РФ. По предварительной информации, среди пораженных целей — ракетный комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142.

Кроме того, в тот же день украинские Силы беспилотных систем нанесли удары по ряду объектов на территории России и во временно оккупированном Крыму. В частности,"птицы Мадяра" поразили танкер так называемого "теневого флота", а также две нефтебазы в Таганроге и Феодосии.