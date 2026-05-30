"Зажигательная ночь": СБС Украины поразили танкер РФ и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии (видео)

Украинские Силы беспилотных систем этой ночью нанесли удары по ряду объектов на территории России и во временно оккупированном Крыму. В частности, под удар попали элементы нефтяной инфраструктуры противника.

На официальные странице в Telegram 30 мая командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что "птицы" СБС поразили танкер так называемого "теневого флота", а также две нефтебазы в Таганроге и Феодосии.

"Ночь на 30 мая была зажигательной. Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника. "Нефтянка" не была исключением. Нефте-разнообразие целей, кроме Искандера и двух самолетов Ту-142", — говорится в сообщении.

По его словам, эта ночь стала периодом активной боевой работы подразделений беспилотных систем. В сообщении отмечается, что украинские силы поразили 23 военные цели и объекты в оперативной глубине противника. Среди них — нефтяные объекты, в частности танкер, нефтебаза "Курганнафтопродукт" в районе Таганрога Ростовской области РФ, а также морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

Отдельно в сообщении упоминается, что часть ударов была нанесена подразделениями СБС, в частности 1-го центра оперативного управления и 412-й отдельной бригады "Немезис". Координацию действий осуществлял новосозданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Стоит заметить, что в ночь на 30 мая украинские Силы беспилотных систем атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области РФ. По предварительной информации, среди пораженных целей — ракетный комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142.

Также Фокус писал, что этой же ночью в ряде российских регионов и на временно оккупированных территориях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В частности, СМИ писали о возможных атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Краснодарском крае РФ и в оккупированном Крыму.