Дроны поразили нефтебазу в оккупированном Луганске: поднялся сильный пожар (видео)

В ночь на 5 июня беспилотники атаковали оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, поразив в частности объекты нефтеперерабатывающей промышленности россиян.

В Луганске под атакой беспилотников оказалась нефтебаза, где поднялся сильный пожар. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Оккупированный Луганск, ударники вероятно влупили по нефтебазе", — пишут аналитики.

Аналитики канала "КиберБорошно" подтвердили поражение объекта. По информации исследователей, это повторное поражение этой нефтебазы: в предыдущий раз Силы обороны атаковали ее в октябре 2025 года.

Стоит отметить, что официальных подтверждений поражения объекта на момент публикации не поступало.

Кроме этого, мониторинговые каналы сообщали об атаке беспилотников на Углеровск в оккупированной части Донецкой области. Сообщалось, что под ударом могла оказаться местная подстанция, на которой вспыхнул масштабный пожар. Также вероятной целью дронов были объекты железнодорожной инфраструктуры россиян.

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Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также сообщил о серии взрывов в оккупированном Мариуполе. Эпицентром атаки, предварительно, оказался порт.

"Мариуполь и район. По меньшей мере два попадания в Сопино. Предварительно — район базы "Азовмаша", где давно концентрация россиян. Также сообщают о пожаре после попадания в с. Белосарайская коса. Агрессивная работа ПВО в районе с. Урзуф", — информировал Андрющенко.

Подробностей о последствиях атак и подтверждения поражений объектов оккупантов на момент публикации не было.

Напомним, в ночь на 4 июня дроны атаковали Севастополь, Симферополь, а также взрывы раздавались в районе военных аэродромов в Крыму.

Также россияне в ночь на 4 июня перекрыли Крымский мост из-за атаки дронов: в Керчи прогремели мощные взрывы.