Страх перед дронами ВСУ: оккупанты ограничили перевозки на Луганщине по трассе "Новороссия"

На временно оккупированной части Луганской области российские оккупационные структуры с 04:00 6 июня 2026 года ввели ограничения на пассажирские перевозки по федеральным трассам. Также под запрет попало движение 18 пригородных поездов на отдельных участках оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

На территории так называемой "ЛНР" с 6 июня начали действовать новые ограничения на пассажирские перевозки по автомобильным дорогам и движение пригородного железнодорожного транспорта, сообщается главарем оккупационной администрации Луганской области Леонидом Пасечником в документе "Указ Главы ЛНР по некоторым вопросам ограничения передвижения в период действия военного положения на территории Луганской Народной Республики".

Документ касается ограничения передвижения в период действия военного положения на территории "ЛНР". В тексте указа говорится о запрете пассажирских перевозок по дорогам, которые ведут в направлении так называемой ДНР, оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, а также временно оккупированного Крыма. Оккупационная администрация объясняет такие меры ситуацией безопасности и заявляет о более частых атаках украинских беспилотников. Выполнение возложили на военную комендатуру региона.

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Ограничения касаются регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок, осуществляемых субъектами хозяйствования. Запрет действует на определенных участках трассы Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь, в частности на отрезке от км 518+910 до км 532+255.

Кроме того, пассажирские перевозки запретили по всей длине трассы Р-280 Новороссия, которая проходит по маршруту Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Именно эту дорога является одним из ключевых транспортных направлений между захваченными территориями и Россией.

Отдельным пунктом оккупанты запретили перевозку групп детей автомобильным транспортом по территории "ЛНР". Исключение оставили только для мероприятий, которые проводятся "Минобрнауки" региона. Также введено ограничение на движение пригородных поездов. По обнародованным данным, речь идет о 18 рейсах на отдельных участках временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В документе указано, что все движения пригородных поездов запрещены до отдельного распоряжения — исключения должен определять оккупационный "Минтранс" так называемой "ЛНР". В то же время внутренние автобусные рейсы, по заявлениям оккупационных структур, должны продолжить работу. В некоторых случаях маршруты таких рейсов изменят, однако полностью останавливать внутреннее автобусное сообщение пока не планируют.

Напомним, что в ночь на 5 июня беспилотники атаковали оккупированные части Донецкой и Луганской областей. В Луганске под ударом оказалась нефтебаза, где вспыхнул сильный пожар. Также мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Углеровске и Мариуполе.

Ранее мы также информировали, что дроны Третьего армейского корпуса ВСУ работали в тылу российских войск на оккупированных территориях. Беспилотники фиксировали цели возле Донбасс-Арены, на трассе в Луганск и в районе КПП Изварино. В 3 АК заявили о расширении огневого контроля над логистикой ВС РФ.