От "Донбасс-Арены" до "Изварино": дроны уже достали на 200 км вглубь оккупированных территорий (видео)

Дроны Третьего армейского корпуса проникли вглубь временно оккупированных территорий и свободно парят над "Донбасс-Ареной" в Донецке, показало видео с места событий. В кадр попала трасса на Луганск, на которой выбивали военные грузовики. Кроме того, беспилотники достали до контрольно-пропускного пункта "Изварино" под Луганском, до которого летели 205 км. Что означают дальнобойные поражения техники ВС РФ?

На трассах вокруг Донецка и Луганска взрывают грузовики, военные фуры, микроавтобусы, бронетехнику ВС РФ, которая не доезжает до линии фронта, говорится в сообщении 3 АК ВСУ в Telegram-канале. Камеры ударных беспилотников показали попадания на трассе под Луганском, по железной дороге, по военным целям в центре Донецка и в районе "Донбасс-Арены". Бойцы объяснили, что расширили зону в тылу ВС РФ и увеличили огневой контроль над вражеской логистикой.

Видео с кадрами ударов по российской логистике на ВОТ Донецкой и Луганской областей появилось в сети 31 мая. Запись начинается с панорамы "Донбасс-Арены": качество кадров настолько высокое, что видно отдельные фигурки людей и отдельные машины на улицах. Кроме того, есть признаки работы ИИ: обозначается линия горизонта и обводятся потенциальные цели. Беспилотники пролетели между домами и видим, что им никак не помешали средства ПВО РФ, поскольку не было ни стрельбы, ни помех от средств РЭБ. После этого — серия ударов по военной технике. Видим, как дроны раз за разом попадали по грузовикам, а камеры работали до последнего момента, пока в кадр не попадал номерной знак авто. Бойцы АК ВСУ предупредили, что удары по ВС РФ будут продолжаться и "отныне на территории Луганщины у оккупантов нет больше безопасных мест".

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"Мы будем продвигаться дальше на Восток, а россияне — к своим границам", — пояснил командующий Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Дроны ВСУ — ситуация под Донецком и Луганском

Населенные пункты, упомянутые на видео Третьего армейского корпуса ВСУ, расположены в тылу российских войск. В частности, Донецк — в 60 км от линии боев, Луганск — в 150 км, КПП "Изварино" — в 200 км.

Дроны ВСУ — ситуация под Донецком и Луганском, 3 июня, DeepState Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал об ударах дронов ВСУ по логистике и штабах ВС РФ на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Одна из атак состоялась в апреле 2026 года, когда беспилотники достали штаб-квартиру ФСБ РФ в высотке в центре Донецка. Украинское командование уточнило, что агенты ФСБ занимались провокациями и боролись с украинскими партизанами.

Напоминаем, бойцы 3 армейского корпуса использовали наземные дроны для эвакуации гражданских с оккупированных территорий: сняли, как удалось спасти людей. Между тем командующий ВСУ Александр Сырский рассказал об отрезке фронта, который держит 3 АК, и отметил, как изменились силы корпуса в течение года.