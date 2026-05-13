НРК Третьего корпуса спас четырех гражданских из серой зоны: везли роботом и лодкой (видео)

На Лиманском направлении бойцы 3 армейского корпуса провели спецоперацию по спасению четырех гражданских, рассказали в подразделении. Люди находились в "серой" зоне. Для эвакуации использовали наземный роботизированный комплекс. Как украинские военные спланировали спасательную операцию и вывезли гражданских в безопасное место?

В спецоперации принимали участие несколько подразделений Сил обороны — 21-й отдельный полк беспилотных систем "Kraken 1654", SILVER Battalion, ARMA GROUP, GHOST UNIT, говорится в сообщении 3 корпуса ВСУ на странице Facebook. Также работали совместно с управлением Гражданско-военного сотрудничества (ЦВС ВСУ). Четверо женщин старшего возраста, которые находились в "серой" зоне под Лиманом, решили эвакуироваться и обратились с соответствующей просьбой к бойцам ВСУ. Людей спасали в три этапа, рассказали военные. При этом использовали НРК и лодки для перевозки и БпЛА для слежения за перемещением транспортных средств.

Видео с кадрами спасения с помощью НРК появились в сети утром 13 мая. Бойцы 3 корпуса объяснили, что на их позиции пришла женщина старшего возраста и сообщила о группе людей, готовых выезжать. Среди них — одна раненая, слышно на видео. Первый этап операции — к людям прибыла наземная роботизированная платформа, на которую сначала положили раненого, а затем — остальных. Слышно, как людей просят быть осторожными, чтобы не травмировать конечности и чтобы они не попадали. Второй этап — переправа через реку Северский Донец на лодке. Женщин вместе с вещами переправили на правый берег, и так завершился этот этап спасения. Третий — это поездка в Славянск, где людям оказали медицинскую помощь и обустроили в жилом помещении. Последние кадры записи — четыре женщины старшего возраста, которые благодарили бойцов 3 корпуса за спасение.

3 корпус ВСУ не уточнил, где именно проживали гражданки перед тем, как уехать с линии боев. На карте аналитиков проекта DeepState видим, что на Лиманском направлении украинский плацдарм тянется от Новоселовки до Дибровы. Ориентировочная площадь территории вокруг, которую контролируют ВСУ, — это 150 кв. км.

НРК Украины — Лиманский отрезок фронта, откуда эвакуировали людей Фото: DeepState

НРК Украины — как используют для спасения людей

Предыдущий случай использования НРК для спасения гражданских травился в апреле 2026 года. Бойцы "Азова" опубликовали кадры вывоза 77-летней женщины, которая едва шла по дороге за селом и уже упала на обочине. Женщину заметили с БпЛА и направили робота: она села на платформу и доехала до своих. Также видим, что спасение произошло несколько иначе. На видео за 13 мая люди попросили о помощи и с ними общались в дороге, тогда как в первом случае женщина интуитивно поняла, что ее спасают.

Отметим, Фокус писал о разных видах НРК в Украине и о том, в каких направлениях их используют на фронте. Одна из таких наземных платформ — это НРК "Легит", созданный при участии бойцов ГУР Минобороны.

Напоминаем, в апреле эксперты обсудили на "Милитарном" текущую ситуацию с НРК в ВСУ и о перспективах развития: вспомнили зооморфов и "гуманоидов". Между тем в мае стало известно о визите в Украину главы техногиганта Palantir, который занимается развитием ИИ, анализа данных и стал частью оборонных технологий ВСУ.