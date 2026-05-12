В Киев прибыл СЕО Palantir Алекс Карп: какие технологии ИИ используются ВСУ, — Федоров (видео)

Министр обороны Михаил Федоров встретился в Киеве с СЕО Palantir Technologies Алексом Карпом и показал основателю компании-техногиганта командный центр противовоздушной обороны. Глава ведомства рассказал о технологиях, которые используются Вооруженными силами благодаря тому, что Palantir с 2022 года поддерживает Украину. Какие возможности AI интегрировались в систему обороны во время российско-украинской войны?

Около сотни украинских компаний тренируют более 80 моделей на платформе Brave1 Dataroom, созданной совместно с Palantir, говорится в заметке Федорова в Telegram-канале. Чиновник показал короткое видео с кадрами визита Алекса Карпа в Киев. Видим, что СЕО Palantir Technologies встретился с украинскими разработчиками и побывал в подземном бункере системы ПВО.

В заметке Федорова озвучены три основных направления, в которых используются технологии Palantir. Во-первых, в Украине заработала система анализа воздушных атак ВС РФ, которая помогает защищаться от российских ударов. Во-вторых, AI используют для обработки разведывательной информации. В-третьих, цифровые технологии используют для планирования дальнобойных ударов по РФ. Среди прочего, AI-модели тренируют на выявление и отслеживание воздушных целей. Министр обороны сообщил, что Palantir и Украина и дальше будут развивать оборонные технологии, которые дают преимущество ВСУ на поле боя.

"Цель — усиливать партнерство с Palantir в AI-решениях и defence tech-проектах, которые дают технологическое преимущество Украине", — говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства не уточнил, какие новые решения могут появиться в Силах обороны после второго во время войны визита Алекса Карпа в Украину.

О визите главы Palantir в Украину также написали на портале офиса президента. Напомнили, что предыдущий визит состоялся в июне 2022 года, и сообщили, что технологии этой компании будут использовать в обороне и для гражданских нужд. Во время встречи присутствовал Михаил Федоров и также заместитель руководителя главы ОП, бригадный генерал Павел Палиса.

Palantir и ВСУ — встреча Алекса Карпа и Владимира Зеленского, 12 апреля Фото: Офис президента

Palantir и ВСУ — детали

Palantir Technologies — это американская компания, которая работает в сфере ИИ и анализа данных и имеет капитализацию 330 млрд долл. Благодаря разработкам этой компании созданы системы интеграции данных с дронов, спутников, радаров, перехватов. В итоге военное командование получает полную картину поля боя и может принимать соответствующие решения. Ко всему, AI используют для поиска целей для ударов (дипстрайк, мидлстрайк), для планирования спецопераций и атак. Еще одно направление — сбор данных о военных преступлениях, разминировании, расселении беженцев и даже в сфере борьбы с коррупцией.

Palantir и ВСУ — выступление Федорова о войне в Украине

О возможностях AI в оборонных технологиях Алекс Карп высказался на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоялся в феврале 2026 года. Среди прочего, речь шла о том, что западные армии слишком бюрократизированы и поэтому пока теоретически знают о взаимодействии ИИ и реальным полем боя. В то время как украинцы начали сразу интегрировать современные технологии, и поэтому видят, что работает, а что нет. Ко всему, отметил Карп, украинцы усовершенствовали технологии Palantir и теперь инженеры не всегда знают, как там все работает.

Отметим, Фокус писал об использовании технологий Palantir для обороны Украины. В 2024 году медиа The Times рассказало о том, как ИИ помогают ВСУ бить по ВС РФ. Выяснилось, что работает специальное программное обеспечение MetaConstellation, которое аккумулирует сотни спутниковых фото для анализа ситуации. Командиры подразделений видят, что происходит на фронте в Донецкой области и также в Черном море или на военных аэродромах РФ, откуда взлетают самолеты для ударов по Украине.

Напоминаем, медиа The Washington Post написало о помощи Palantir Украине и отметило, что эти технологии можно приравнять к ядерному оружию.