До Києва прибув СЕО Palantir Алекс Карп: які технології ШІ використовуються ЗСУ, — Федоров (відео)

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся у Києві з СЕО Palantir Technologies Алексом Карпом та показав засновнику компанії-техногіганта командний центр протиповітряної оборони. Очільник відомства розповів про технології, які використовуються Збройними силами України завдяки тому, що Palantir з 2022 року підтримує Україну. Які можливості AI інтегрувались у систему оборони під час російсько-української війни?

Близько сотні українських компаній тренують понад 80 моделей на платформі Brave1 Dataroom, створеній спільно з Palantir, ідеться у дописі Федорова у Telegram-каналі. Посадовець показав коротке відео з кадрами візиту Алекса Карпа до Києва. Бачимо, що СЕО Palantir Technologies зустрівся з українськими розробниками та побував у підземному бункері системи ППО.

У дописі Федорова озвучено три основні напрямки, в яких використовуються технології Palantir. Найперше, в Україні запрацювала система аналізу повітряних атак ЗС РФ, яка допомагає захищатись від російських ударів. По-друге, AI використовують для обробки розвідувальної інформації. По-третє, цифрові технології використовують для планування далекобійних ударів по РФ. Серед іншого, AI-моделі тренують на виявлення та відстеження повітряних цілей. Міністр оборони повідомив, що Palantir та Україна і далі розвиватимуть оборонні технології, які дають перевагу ЗСУ на полі бою.

"Мета — посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні", — ідеться у дописі.

Глава оборонного відомства не уточнив, які нові рішення можуть з'явитись у Силах оборони після другого під час війни візиту Алекса Карпа в Україну.

Про візит очільника Palantir в Україну також написали на порталі офісу президента. Нагадали, що попередній візит відбувся у червні 2022 року, та повідомили, що технології цієї компанії використовуватимуть в обороні та для цивільних потреб. Під час зустрічі був присутній Михайло Федоров і також заступник керівника глави ОП, бригадний генерал Павло Паліса.

Palantir та ЗСУ — зустріч Алекса Карпа та Володимира Зеленського, 12 квітня Фото: Офіс президента

Palantir та ЗСУ — деталі

Palantir Technologies — це американська компанія, яка працює у сфері ШІ та аналізу даних й має капіталізацію 330 млрд дол. Завдяки розробкам цієї компанії створено системи інтеграції даних з дронів, супутників, радарів, перехоплень. В підсумку військове командування отримує повну картину поля бою та може приймати відповідні рішення. До всього, AI використовують для пошуку цілей для ударів (діпстрайк, мідлстрайк), для планування спецоперацій та атак. Ще один напрямок — збір даних про воєнні злочини, розмінування, розселення біженців і навіть у сфері боротьби з корупцією.

Palantir та ЗСУ — виступ Федорова щодо війни в Україні

Про можливості AI в оборонних технологіях Алекс Карп висловився на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбувся в лютому 2026 року. Серед іншого, ішлося про те, що західні армії занадто бюрократизовані й тому поки теоретично знають про взаємодію ШІ та реальним полем бою. Тим часом як українці почали відразу інтегрувати сучасні технології, і тому бачать, що працює, а що ні. До всього, зауважив Карп, українці вдосконалили технології Palantir і тепер інженери не завжди знають, як там все працює.

Зазначимо, Фокус писав про використання технологій Palantir для оборони України. У 2024 році медіа The Times розповіло про те, як ШІ допомагають ЗСУ бити по ЗС РФ. З'ясувалось, що працює спеціальне програмне забезпечення MetaConstellation, яке акумулює сотні супутникових фото для аналізу ситуації. Командири підрозділів бачать, що відбувається на фронті у Донецькій області й також у Чорному морі або на військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки для ударів по Україні.

Нагадуємо, медіа The Washington Post написало про допомогу Palantir Україні та зауважило, що ці технології можна прирівняти до ядерної зброї.