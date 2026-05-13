НРК Третього корпусу врятував чотирьох цивільних з сірої зони: везли роботом і човном (відео)

На Лиманському напрямку бійці 3 армійського корпусу провели спецоперацію з порятунку чотирьох цивільних, розповіли у підрозділі. Люди перебували у "сірій" зоні. Для евакуації використали наземний роботизований комплекс. Як українські військові спланували рятувальну операцію та вивезли цивільних у безпечне місце?

У спецоперації брали участь кілька підрозділів Сил оборони — 21-й окремий полк безпілотних систем "Kraken 1654", SILVER Battalion, ARMA GROUP, GHOST UNIT, ідеться у повідомленні 3 корпусу ЗСУ на сторінці Facebook. Також працювали спільно з управлінням Цивільно-військового співробітництво (ЦВС ЗСУ). Четверо жінок старшого віку, які перебували у "сірій" зоні під Лиманом, вирішили евакуюватись і звернулись з відповідним проханням до бійців ЗСУ. Людей рятували у три етапи, розповіли військові. При цьому використали НРК й човни для перевезення та БпЛА для стеження за переміщенням транспортних засобів.

Відео з кадрами порятунку за допомогою НРК з'явились у мережі зранку 13 травня. Бійці 3 корпусу пояснили, що на їхні позиції прийшла жінка старшого віку та повідомила про групу людей, готових виїжджати. Серед них — одна поранена, чути на відео. Перший етап операції — до людей прибула наземна роботизована платформа, на яку спершу поклали пораненого, а потім — решту. Чути, як людей просять бути обережними, щоб не травмувати кінцівки й щоб вони не попадали. Другий етап — переправа через річку Сіверський Донець на човні. Жінок разом з речами переправили на правий берег, і так завершився цей етап порятунку. Третій — це поїздка до Слов'янська, де людям надали медичну допомогу та облаштували у житловому приміщені. Останні кадри запису — чотири жінки старшого віку, які дякували бійцям 3 корпусу за порятунок.

3 корпус ЗСУ не уточнив, де саме проживали громадянки перед тим, як поїхати з лінії боїв. На карті аналітиків проєкту DeepState бачимо, що на Лиманському напрямку український плацдарм тягнеться від Новоселівки до Діброви. Орієнтовна площа території навколо, яку контролюють ЗСУ, — це 150 кв. км.

НРК України — Лиманський відтинок фронту, звідки евакуювали людей Фото: DeepState

НРК України — як використовують для порятунку людей

Попередній випадок використання НРК для порятунку цивільних травився у квітні 2026 року. Бійці "Азову" опублікували кадри вивезення 77-річної жінки, яка ледь йшла дорогою за селом і вже впала на узбіччі. Жінку помітили з БпЛА та направили робота: вона сіла на платформу та доїхала до своїх. Також бачимо, що порятунок відбувся дещо інакше. На відео за 13 травня люди попросили про допомогу і з ними спілкувались в дорозі, тоді як у першому випадку жінка інтуїтивно зрозуміла, що її рятують.

Зазначимо, Фокус писав про різні види НРК в Україні та про те, в яких напрямках їх використовують на фронті. Одна з таких наземних платформ — це НРК "Легіт", створений за участю бійців ГУР Міноборони.

Нагадуємо, у квітні експерти обговорили на "Мілітарному" поточну ситуацію з НРК у ЗСУ та про перспективи розвитку: згадали зооморфів та "гуманоїдів". Тим часом у травні стало відомо про візит в Україну очільника техногіганта Palantir, який займається розвитком ШІ, аналізу даних та став частиною оборонних технологій ЗСУ.