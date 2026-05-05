Нечутний та непомітний робот ЗСУ: як працює НРК "Легіт", створений разом з ГУР (відео)

Українська армія незабаром отримає партію наземних роботизованих комплексів (НРК) "Легіт", розповіла компанія-виробник. НРК мають дві версії, які відрізняються потужністю та конфігурацією. Одна з версій працює на оптоволокні, інша обладнана бойовою туреллю. Які особливості нових наземних роботів, створених у співпраці з розвідкою, стануть у нагоді Силам оборони?

Міноборони України кодифікувало дві версії НРК "Легіт" — "Легіт S1" та "Легіт L1". Ідеться про платформу, яку можна використати для різних місій — від логістики та розвідки до підтримки штурмів та прикриття укріплень, ідеться у повідомленні компанії-виробника TAF Industries на сторінці Facebook. Розробники передбачили, що до наземного робота можна прикріпити причіп, гранатомет, турель, — є різні варіанти конфігурації. Фокус зібрав інформацію про оновлений виріб, про який вперше розповіли в ГУР влітку 2025 року.

На відео бачимо дві моделі НРК "Легіт". Перша — це проста платформа з гусеницями, до якої можна прилаштувати будь-який модуль чи вантаж. Друга — комплекс, який можна переробити під гранатомет чи іншу стрілецьку зброю.

Основні дані про НРК "Легіт" розповіла компанія-виробник у Facebook та у коментарі порталу "Мілітарний":

системи зв'язку — ERLS, Crossfire, Starlink, оптоволокно;

технічні характеристики — для моделі "Легіт S1" дальність ходу 22 км при швидкості 25 км/год і мобільний зв'язок LTE, для "Легіт L1" — дальність до 30 км і навігація через GPS, Starlink, стандартні системи;

озброєння та модулі — на "Легіт S1" можна встановити гранатомет або 2-4 пускові труби, є варіант з оптоволоконним керуванням та можна приєднати причіп. На "Легіт L1" — турель "Пульсар" під кулемет чи автомат з дистанційним керуванням вогнем;

керування — достатньо 2-3 операторів;

особливості — малопомітність через тихий електромотор та низьке теплове випромінювання, тобто виріб майже не чути та майже не видно у тепловізор. Може долати складний рельєф;

загальні можливості — компактність, швидкість, малопомітність, маневреність, прохідність модульність.

Різниця між моделями — "Легіт S1" компактний та мобільний, "Легіт L1" — більше потужний та більше конфігурацій, ідеться у дописі виробника. При цьому на "Мілітарному" уточнили, що TAF Industries поглинув проєкт, який раніше займався розробкою робота.

У мережі можна відшукати демонстраційні кадри з НРК "Легіт". На записі, який з'явився рік тому, бачимо виріб, який швидко котиться по замерзлій вкритій снігом землі та петляє й розвертається по команді оператора.

НРК України — як працює НРК "Легіт"

НРК України — деталі

Зазначимо, у червні 2025 року бійці ГУР показували кадри з НРК "Легіт". На відео показали, як навантажують на платформу ящики з необхідними речами і як наземний робот прямує на позиції. У іншому випадку, який потрапив на запис, НРК на дистанційному керуванні під'їжджає до схованки ворога та вибухає

