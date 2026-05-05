Неслышный и незаметный робот ВСУ: как работает НРК "Легит", созданный вместе с ГУР (видео)

Украинская армия вскоре получит партию наземных роботизированных комплексов (НРК) "Легит", рассказала компания-производитель. НРК имеют две версии, которые отличаются мощностью и конфигурацией. Одна из версий работает на оптоволокне, другая оборудована боевой турелью. Какие особенности новых наземных роботов, созданных в сотрудничестве с разведкой, пригодятся Силам обороны?

Минобороны Украины кодифицировало две версии НРК "Легит" — "Легит S1" и "Легит L1". Речь идет о платформе, которую можно использовать для различных миссий — от логистики и разведки до поддержки штурмов и прикрытия укреплений, говорится в сообщении компании-производителя TAF Industries на странице Facebook. Разработчики предусмотрели, что к наземному роботу можно прикрепить прицеп, гранатомет, турель, — есть разные варианты конфигурации. Фокус собрал информацию об обновленном изделии, о котором впервые рассказали в ГУР летом 2025 года.

На видео видим две модели НРК "Легит". Первая — это простая платформа с гусеницами, к которой можно пристроить любой модуль или груз. Вторая — комплекс, который можно переделать под гранатомет или другое стрелковое оружие.

Основные данные об НРК "Легит" рассказала компания-производитель в Facebook и в комментарии порталу "Милитарный":

системы связи — ERLS, Crossfire, Starlink, оптоволокно;

технические характеристики — для модели "Легит S1" дальность хода 22 км при скорости 25 км/ч и мобильная связь LTE, для "Легит L1" — дальность до 30 км и навигация через GPS, Starlink, стандартные системы;

вооружение и модули — на "Легит S1" можно установить гранатомет или 2-4 пусковые трубы, есть вариант с оптоволоконным управлением и можно присоединить прицеп. На "Легит L1" — турель "Пульсар" под пулемет или автомат с дистанционным управлением огнем;

управление — достаточно 2-3 операторов;

особенности — малозаметность из-за тихого электромотора и низкого теплового излучения, то есть изделие почти не слышно и почти не видно в тепловизор. Может преодолевать сложный рельеф;

общие возможности — компактность, скорость, малозаметность, маневренность, проходимость, модульность.

Разница между моделями — "Легит S1" компактный и мобильный, "Легит L1" — более мощный и больше конфигураций, говорится в заметке производителя. При этом на "Милитарном" уточнили, что TAF Industries поглотил проект, который ранее занимался разработкой робота.

В сети можно отыскать демонстрационные кадры с НРК "Легит". На записи, которая появилась год назад, видим изделие, которое быстро катится по замерзшей покрытой снегом земле и петляет и разворачивается по команде оператора.

НРК Украины — как работает НРК "Легит"

НРК Украины — детали

Отметим, в июне 2025 года бойцы ГУР показывали кадры с НРК "Легит". На видео показали, как нагружают на платформу ящики с необходимыми вещами и как наземный робот направляется на позиции. В другом случае, который попал на запись, НРК на дистанционном управлении подъезжает к тайнику врага и взрывается

