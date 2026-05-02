Как развиваются наземные роботы ВСУ: будут ли НРК "зооморфы" и человекоподобные, — Brave1 (видео)

Подразделения Вооруженных сил Украины получают наземные роботизированные комплексы (НРК) для логистики, эвакуации, огневой поддержки и ударных задач, рассказал руководитель направления Brave1 Игорь Шмырев. В Украине работают более 280 производителей, но НРК продолжают развиваться: изобретатели показывают "зооморфы" и "можно увидеть все, что угодно". Какие именно решения уже применяются и каким будет следующий этап развития НРК?

Военные требуют НРК "из коробки", без доработок на фронте, с автономностью и элементами защиты от FPV-дронов, например, с ситкометами, пояснил Шмырев в интервью медиа "Милитарный". Несмотря на те же проблемы, которые возникали при массовом появлении БпЛА, армия масштабирует опыт применения новой военной техники. В Силах обороны уже формируют отдельные роботизированные подразделения, а дальнейшее направление — это специальные ударные роты. Фокус собрал информацию об имеющихся вариантах НРК и о роботах, которых можно назвать "зооморфами" и человекоподобными.

Шмырев пояснил, что первая всего разработчики, создающие новые НРК, исходят из запросов бойцов на фронте. С его слов, часть изобретателей создает новые модули, которые устанавливают на существующие платформы. Часть — приходит с копиями "того, что уже есть", и их тогда "направляют в правильное русло". Основные требования от военных — это дальность, автономность, стабильная связь, живучесть, защита, пояснил эксперт. Впрочем, есть другие модели, которые удивляли представителя Brave1, занимающегося НРК.

"Я был удивлен: разные зооморфные формы, какие-то шары. Это пространство, воображение — оно просто безгранично. Поэтому можно увидеть все, что угодно. Не все из этого проходит, конечно, валидацию. Это тоже надо понимать, что не все из этого будет работать на фронте", — сказал он.

Относительно "зооморфов", например, роботособак от Boston Dynamics, эксперт добавил, что над этим направлением в ВСУ также работают, но это вопрос будущего. Среди прочего, есть предложение использовать робопсов для "зачистки/осмотра помещения". С другой стороны, эту задачу уже выполняет летающий дрон, пояснил он. По его мнению, следующий этап эволюции НРК — это, вероятно, роботизированные штурмы, и "первыми об этом узнают враги".

"Это направление также будет развиваться. Сейчас просто у нас немножко фокус на другом. Нам не надо забивать на будущее, на какие-то нестандартные технологии, потому что иногда в этих нестандартных инновационных технологиях есть то, что переворачивает вообще все представление о войне", — подытожил эксперт.

Во время интервью также прозвучал вопрос о человекоподобном роботе, которого передали на испытания ВСУ. Шмырев пояснил, что, с одной стороны, он не может представить такое изделие, которое "чапает" в посадку и ее удерживает: по нему сразу "прилетит". С другой стороны, речь идет о "сценарии правильного применения" и поэтому "это вопрос перспективы и на будущее".

НРК Украины — детали

"Зооморфные" и человекоподобные роботы в ВСУ

В сети писали об испытаниях роботов, которых можно отнести к "зооморфам" из-за сходства с животными или к "человекоподобным" из-за сходства с человеком. Например, в апреле 2026 года медиа писали об испытаниях на фронте в Украине робособак Boston Dynamics. Как рассказал офицер 53 бригады "Страйкер", бойцы использовали их во время отражения одного из штурмов ВС РФ под Лиманом: видео не отыскалось. Впрочем, в июле 2022 года медиа Foreign Policy сообщило, что робопсов Spot от Boston Dynamics используют для разминирования в Украине.

НРК Украины — робопес Spot от Boston Dynamics Фото: Boston Dynamics

Другой случай — это испытания человекоподобного робота Phantom MK-1. В апреле 2026 года медиа The Times сообщило, что одно из таких устройств отправили ВСУ для проверки в боевых условиях. Возможное назначение — выполнение разведывательных задач и поддержки военных на передовой. Кадров использования на фронте пока не было.

НРК Украины — робот Phantom-MK-1 — робот Phantom-MK-1 Фото: Из открытых источников

Наземные роботизированные комплексы для ВСУ

На портале Brave1 можно увидеть, какие НРК Украины могут получить ВСУ. Наземные роботы действительно классифицируются по функционалу — логистические (колесные, гусеничные), разминировщики, минеры, камикадзе, боевые, турели. По фильтрам можно узнать о возможностях изобретений для украинской армии: запас хода — до 400 км, скорость до 60 км/ч, нагрузка — до 1700 кг. Самый дорогой, за 3,9 млн грн, — НРК Protector: самый дешевый — "Таракан 1 К" за 98,8 тыс. грн и также Skolopendra за 95 тыс. грн. Общее количество моделей — 168.

Некоторые наземные роботы условно можно отнести к "зооморфам" из-за "зоологических" названий. "Таракан 1 К" — НРК с низким уровнем шума (как гул холодильника), может везти до 50 кг на расстояние 20 км. Непродолжительный поиск показывает, что существуют также НРК "Богомол", "Гусеница", "Тарантул", "Муравей" Другие с "животными" названиями — это "Рысь", "Гиена", "Кабан", "Веприк", "Змей", "Бизон", Konyk, "Колобок" и др. Среди НРК есть также устройства с "гуманоидными" названиями, например, "Гном", "Голем" и др. Заметим, по внешнему виду роботы не похожи ни на "тараканов", ни на "гномов", но, вероятно, имеют соответствующие характеристики.

НРК Украины — наземный робот "Таракан" Фото: Минобороны Украины НРК Украины — наземный робот "Бизон-Л" Фото: Минобороны Украины НРК Украины — наземный робот "Гном"

Отметим, военные показали использование НРК бойцами ВСУ. Один из таких случаев произошел в апреле 2026 года: опубликовали кадры спасения женщины старшего возраста, которая самостоятельно выходила из села в зоне боевых действий. Другие случаи применения наземных роботов — бригада "Хартия" использовала НРК для вывоза раненого с поля боя.

Напоминаем, осенью 2025 года бойцы ВСУ показали, как отправили НРК для спасения животного с линии фронта.