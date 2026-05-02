Как развиваются наземные роботы ВСУ: будут ли НРК "зооморфы" и человекоподобные, — Brave1 (видео)
Подразделения Вооруженных сил Украины получают наземные роботизированные комплексы (НРК) для логистики, эвакуации, огневой поддержки и ударных задач, рассказал руководитель направления Brave1 Игорь Шмырев. В Украине работают более 280 производителей, но НРК продолжают развиваться: изобретатели показывают "зооморфы" и "можно увидеть все, что угодно". Какие именно решения уже применяются и каким будет следующий этап развития НРК?
Военные требуют НРК "из коробки", без доработок на фронте, с автономностью и элементами защиты от FPV-дронов, например, с ситкометами, пояснил Шмырев в интервью медиа "Милитарный". Несмотря на те же проблемы, которые возникали при массовом появлении БпЛА, армия масштабирует опыт применения новой военной техники. В Силах обороны уже формируют отдельные роботизированные подразделения, а дальнейшее направление — это специальные ударные роты. Фокус собрал информацию об имеющихся вариантах НРК и о роботах, которых можно назвать "зооморфами" и человекоподобными.
Шмырев пояснил, что первая всего разработчики, создающие новые НРК, исходят из запросов бойцов на фронте. С его слов, часть изобретателей создает новые модули, которые устанавливают на существующие платформы. Часть — приходит с копиями "того, что уже есть", и их тогда "направляют в правильное русло". Основные требования от военных — это дальность, автономность, стабильная связь, живучесть, защита, пояснил эксперт. Впрочем, есть другие модели, которые удивляли представителя Brave1, занимающегося НРК.
"Я был удивлен: разные зооморфные формы, какие-то шары. Это пространство, воображение — оно просто безгранично. Поэтому можно увидеть все, что угодно. Не все из этого проходит, конечно, валидацию. Это тоже надо понимать, что не все из этого будет работать на фронте", — сказал он.
Относительно "зооморфов", например, роботособак от Boston Dynamics, эксперт добавил, что над этим направлением в ВСУ также работают, но это вопрос будущего. Среди прочего, есть предложение использовать робопсов для "зачистки/осмотра помещения". С другой стороны, эту задачу уже выполняет летающий дрон, пояснил он. По его мнению, следующий этап эволюции НРК — это, вероятно, роботизированные штурмы, и "первыми об этом узнают враги".
"Это направление также будет развиваться. Сейчас просто у нас немножко фокус на другом. Нам не надо забивать на будущее, на какие-то нестандартные технологии, потому что иногда в этих нестандартных инновационных технологиях есть то, что переворачивает вообще все представление о войне", — подытожил эксперт.
Во время интервью также прозвучал вопрос о человекоподобном роботе, которого передали на испытания ВСУ. Шмырев пояснил, что, с одной стороны, он не может представить такое изделие, которое "чапает" в посадку и ее удерживает: по нему сразу "прилетит". С другой стороны, речь идет о "сценарии правильного применения" и поэтому "это вопрос перспективы и на будущее".
НРК Украины — детали
"Зооморфные" и человекоподобные роботы в ВСУ
В сети писали об испытаниях роботов, которых можно отнести к "зооморфам" из-за сходства с животными или к "человекоподобным" из-за сходства с человеком. Например, в апреле 2026 года медиа писали об испытаниях на фронте в Украине робособак Boston Dynamics. Как рассказал офицер 53 бригады "Страйкер", бойцы использовали их во время отражения одного из штурмов ВС РФ под Лиманом: видео не отыскалось. Впрочем, в июле 2022 года медиа Foreign Policy сообщило, что робопсов Spot от Boston Dynamics используют для разминирования в Украине.
Другой случай — это испытания человекоподобного робота Phantom MK-1. В апреле 2026 года медиа The Times сообщило, что одно из таких устройств отправили ВСУ для проверки в боевых условиях. Возможное назначение — выполнение разведывательных задач и поддержки военных на передовой. Кадров использования на фронте пока не было.
Наземные роботизированные комплексы для ВСУ
На портале Brave1 можно увидеть, какие НРК Украины могут получить ВСУ. Наземные роботы действительно классифицируются по функционалу — логистические (колесные, гусеничные), разминировщики, минеры, камикадзе, боевые, турели. По фильтрам можно узнать о возможностях изобретений для украинской армии: запас хода — до 400 км, скорость до 60 км/ч, нагрузка — до 1700 кг. Самый дорогой, за 3,9 млн грн, — НРК Protector: самый дешевый — "Таракан 1 К" за 98,8 тыс. грн и также Skolopendra за 95 тыс. грн. Общее количество моделей — 168.
Некоторые наземные роботы условно можно отнести к "зооморфам" из-за "зоологических" названий. "Таракан 1 К" — НРК с низким уровнем шума (как гул холодильника), может везти до 50 кг на расстояние 20 км. Непродолжительный поиск показывает, что существуют также НРК "Богомол", "Гусеница", "Тарантул", "Муравей" Другие с "животными" названиями — это "Рысь", "Гиена", "Кабан", "Веприк", "Змей", "Бизон", Konyk, "Колобок" и др. Среди НРК есть также устройства с "гуманоидными" названиями, например, "Гном", "Голем" и др. Заметим, по внешнему виду роботы не похожи ни на "тараканов", ни на "гномов", но, вероятно, имеют соответствующие характеристики.
Отметим, военные показали использование НРК бойцами ВСУ. Один из таких случаев произошел в апреле 2026 года: опубликовали кадры спасения женщины старшего возраста, которая самостоятельно выходила из села в зоне боевых действий. Другие случаи применения наземных роботов — бригада "Хартия" использовала НРК для вывоза раненого с поля боя.
Напоминаем, осенью 2025 года бойцы ВСУ показали, как отправили НРК для спасения животного с линии фронта.