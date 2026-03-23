Весенняя наступательная кампания РФ: что происходит на фронте и куда давит Кремль (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации масштабно активизировались весной 2026 года, продолжая давить по линии фронта от Сум до Запорожья, рассказали аналитики и военные. Во время последней атаки под Лиманом россияне использовали бронетехнику, но при этом потеряли чуть ли не две бригады живой силы. Какие силы собрал Кремль для весенне-летней наступательной кампании в Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ возобновляют наступательную кампанию, дождавшись хорошей весенней погоды, говорится в обращении главы государства от 22 марта. Об этом же сказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, который уточнил, что Кремль планирует набрать 409 тыс. солдат и продолжать войну. Фокус собрал информацию об основных направлениях, в которых россияне продолжили наступательную кампанию в 2026 году.

Наступление РФ — какие направления штурмов РФ

В марте военные и аналитики информировали о трех зонах, в которых возросла активность ВС РФ. Кроме того, есть одно направление, в котором РФ планирует сделать "буферную зону", и еще одно, в котором сосредоточили от 126 до 250 тыс. военных.

23 марта. Волчанский и Купянский направления. Аналитики проекта DeepState в вечернем обновлении карты боев за 22 марта сообщили, что россияне продвинулись под Волчанском и также имеют успехи у Синьковки (рядом с Купянском). Впрочем, информацию опровергло командование Группировки объединенных сил: заверили, что в указанных точках нет продвижения россиян.

19 марта. Лиманское направление. Как рассказал офицер 53 бригады "Страйкер", на данном отрезке фронта состоялся один из самых мощных последних штурмов ВС РФ, которые отбили бойцы его подразделения, 3 корпуса и других Сил обороны. Особенность атаки заключалась в том, что Кремль бросил вперед колонны бронетехники, чего не пробили башен определенное время, и пытался прорваться сразу в семи участках на 100-километровом отрезке. В ответ украинцы привлекли даже роботособаки Boston Dynamics, сказал Страйкер. Как пояснил военный эксперт Тимочко, россияне могли потерять две бригады.

18 марта. Гуляйпольско-Покровское направление. Как сообщил командир Силами беспилотных систем Роберт Бровди, на 100-километровом отрезке фронта началось весеннее наступление ВС РФ, которое Кремль отложил из-за плохой погоды, а теперь заактивизировался. согласно данным СБС, в течение полутора суток обезвредили почти 1000 оккупантов. Такие потери врага говорят об усилении наступления, которое остановили бойцы СБС и другие подразделения сил обороны.

Фото: DeepState

16 марта. Славянское направление. Французский OSINTер Clément Molin отреагировал на прорыв ВС РФ в районе Северска. По его оценкам, на которые обратили внимание в канале In Factum, основной удар РФ направлен на Славянск, а для этого россиянам следует продвинуться по всей линии от Лимана через Константиновку до Доброполья. Аналитики при этом пояснил, что позади этого города Украина возвела три непроницаемые линии обороны, а "основное наступление развернется в районе Райского" (между Добропольем и Дружковкой). На указанном отрезке собрали 18 бригад и 8 восемь дивизий (ориентировочно, 126-250 тыс.), а, для сравнения, под Запорожьем — несколько меньшие силы (15 бригад и 6 дивизий).

Фото: Twitter / Clément Molin

10 марта. Сумское направление. Командующий группировкой объединенных сил Михаил Драпатый рассказал о появлении новых красных зон в Сумской области, которые появились из-за проникновения россиян через границу. Выяснилось, что это происходит в соответствии с планом Минобороны РФ по созданию "защитной зоны" в регионе.

Фото: Украинская правда

Как показывают заявления аналитиков и военных, в течение первой половины марта ВС РФ активизировались поочередно или одновременно по всему тысячекилометровому фронту от, условно, Степногорска под Запорожьем до Волчанска и Сум.

Отметим, 23 марта появился отчет аналитиков Института изучения войны (ISW), которые рассказали о том, что новая наступательная кампания ВС РФ начнется, вероятно, в апреле 2026 года. При этом ссылаются на заявление Владислава Волошина, который развел о мобилизации в РФ и преобразовании 810 бригады морской пехоты (2-5 тыс. чел.) в дивизию (10-20 тыс. чел.).

Напоминаем, 23 марта начальник центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупредил, что ВС РФ готовит новый массированный обстрел Украины. Тем временем офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк объяснил, какую тактику используют россияне во время штурмов на Покровском направлении.