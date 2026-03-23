Бросят в бой мобилизованных: ВС РФ планируют усилить наступление в апреле, — ISW

Российское командование планирует с 1 апреля начать использовать весь личный состав мобилизованных военных, которые сейчас находятся в Крыму, для усиления наступательных мощностей. Планируется, что они дополнят 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота РФ, которая понесла существенные потери.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны. Там ссылаются на заявление представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина о намерениях российского командования бросить на поле боя усиление из мобилизованных оккупантов.

По словам Волошина, уже с 1 апреля мобилизованные из Крыма будут привлечены к боевым действиям на территории Украины, а также на Курском направлении, где действуют подразделения 810-й бригады ВС РФ. Это объясняется значительными потерями, а также неспособность привлечь достаточное количество добровольцев.

Россия также планирует реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты в дивизию. Если это действительно произойдет, то это будет уже десятая новая маневренная дивизия, сформированная РФ с 2022 года.

Украинские военные срывают планы враг на наступление

Волошин также рассказал, что из-за успешных действий Сил обороны Украины россияне не могут полноценно начать наступательные действия. Поэтому командование ВС РФ решило перебросить подразделения российских 55-й и 120-й морских пехотных дивизий в зону ответственности 29-й общевойсковой армии на Александровском и на севере Гуляйпольского направления. Они также могут вступить в боевые столкновения в апреле.

Зато Южный военный округ, который действует на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, должен будет привлекать резервные элементы Московского военного округа из-за значительных потерь.

Такие потери россиян приводят к необходимости россиянам выбирать между защитой от украинских контратак и наступательными операциями. При этом переброска сил также влияет на ослабление подразделений, которые могли бы проводить весенне-летнее наступление на города-крепости.

"Российские войска ранее не смогли провести одновременные наступательные действия на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе крепостного пояса, конкурируя с недавними успехами Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях", — резюмировали аналитики.

Ранее Фокус рассказывал, что контратака ВСУ уничтожила те стартовые позиции, которые командование РФ готовило еще в 2025 году. Из-за этого начало наступления РФ привело к серьезным потерям среди российских военных.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские военные провели и продолжают контрнаступательные действия на границе Днепропетровской и Запорожской области.