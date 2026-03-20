3 тысячи убитыми в сутки: как началось весенне-летнее наступление армии РФ
То, что россияне называют весенне-летней наступательной операцией, началось для них с потерь — самых высоких за последнее время, констатирует военный обозреватель Алексей Коваленко. А иначе и быть не могло: контратака ВСУ уничтожила те стартовые позиции, которые командование РФ готовило еще в 2025, а планы остались прежними — вот и приходится класть тысячи солдат на алтарь Генштаба РФ.
Весенне-летняя наступательная кампания РОВ в 2026 году началась с рекордно высоких потерь личного состава.
Вторые сутки их наступательных мероприятий демонстрируют потери более 3 тысяч л/с, и если эта тенденция сохранится, то мы и вправду увидим в этом году 50 тысяч тел оккупантов в месяц.
Ранее я неоднократно обращал внимание на отсутствие условий у РОВ для наступления в 2026, поскольку контратакующие действия СОУ полностью сломали эти планы. Если же командование РОВ продолжит выполнение установленных еще в 2025-м году планов, то они будут иметь потери куда выше, нежели в том же самом 2025-м, когда потери оккупантов ничем не смогли компенсировать по всей России.
Йобжик жрет кактус и получает от этого феноменальное удовольствие. Год только начался. В Сибири коровы дохнут неспроста. Голодные сибиряки должны будут поехать умирать в Украину.
Россияне, вы понимаете, что вы — не граждане какой-то там страны… Вы — ФАРШ.
Вы понимаете это?
